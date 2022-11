Ce au găsit medicii în stomacul unei fete după un obicei de șapte ani

Medicii din India au scos, în urma unei operații care a durat o oră și jumătate, un ghemotoc uriaș de păr de 1,2 kg, de forma unei mingii de rugbi, din stomacul unei fete care își mănâncă părul.

Fata de de 13 ani din Mumbai, India, și-a petrecut ultimii șapte ani mestecându-și părul și rozându-şi unghiile.

Cunoscut sub numele de Sindrom Rapunzel, globul de păr, numit și tricobezoar, este adesea cauzat de tricofagie sau de mâncarea compulsivă a părului, potrivit au.news.yahoo.com.

Adolescenta a fost transportată de urgență la spital, pe data de 8 noiembrie, după ce a vărsat imediat când a încercat să mănânce sau să bea. La ecografie, medicii au descoperit o masă uriașă în formă de minge de rugby în stomacului ei.

A urmat o operație pentru extirparea ghemotocului de păr. „După ce i-am examinat stomacul și am studiat raportul ecografiei, am vorbit cu părinții fetei și am aflat că ea a înghițit propriul păr și a mestecat unghiile”, a spus doctorul Joseph D’souza, care a efectuat operația.

Mâncarea compulsivă a părului afectează mai mult tinerele, decât băieții. Aceștia mestecă părul inconștient, înainte de a-l înghiți. Acesta nu poate fi digerat și se acumulează în stomac.