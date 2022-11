Pasăre considerată dispărută de 140 de ani, redescoperită în pădurile din Papua Noua Guinee

O pasăre despre care se credea că este dispărută de 140 de ani a fost redescoperită în pădurile din Papua Noua Guinee, relatează CNN, citată de G4Media.

Porumbelul fazan cu gât negru a fost văzut de oamenii de știință pentru prima și ultima dată în 1882, potrivit unui comunicat de presă al organizației nonprofit Re:wild, care a contribuit la finanțarea efortului de căutare.

Redescoperirea păsării a necesitat ca o echipă de cercetători să petreacă o lună istovitoare pe Fergusson, o insulă muntoasă din arhipelagul D’Entrecasteaux, în largul estului Papua Noua Guinee, unde pasărea a fost documentată inițial. Echipa a fost formată din personalul local de la Muzeul Național din Papua Noua Guinee, precum și din oameni de știință de la Cornell Lab of Ornithology și American Bird Conservancy.

Cercetătorii s-au simţit ca şi cum ar fi găsit un unicorn

Insula Fergusson este acoperită de un teren accidentat și muntos – ceea ce a făcut ca expediția să fie o provocare deosebită pentru oamenii de știință. Mulți membri ai comunității au spus echipei că nu au mai văzut porumbelul fazan cu gât negru de zeci de ani, se arată în comunicatul de presă.

Dar, cu doar două zile înainte ca cercetătorii să părăsească insula, o cameră-capcană a surprins imagini cu această pasăre excepțional de rară.

„După o lună de căutări, să văd acele prime fotografii cu porumbelul fazan s-a simțit ca și cum aș fi găsit un unicorn”, a declarat în comunicat John C. Mittermeier, director al programului de păsări pierdute de la American Bird Conservancy și co-lider al expediției. „Este genul de moment la care visezi toată viața ta de conservaționist și observator de păsări”.

Porumbelul fazan cu gat neagru este un porumbel mare, care trăiește la sol și are o coadă lată, potrivit comunicatului. Oamenii de știință știu încă puține lucruri despre această specie și cred că populația este mică și în scădere.

Locuitorii au ajutat la găsirea porumbelului fazan

Informațiile primite de la locuitorii din zonă au fost cruciale pentru ca oamenii de știință să dea de urma acestei păsări evazive.

„Abia când am ajuns în satele de pe versantul vestic al muntelui Kilkerran am început să întâlnim vânători care au văzut și auzit porumbelul fazan”, a declarat în comunicat Jason Gregg, biolog pentru conservare și co-lider al echipei de expediție. „Am devenit mai încrezători în ceea ce privește denumirea locală a păsării, care este «Auwo», și am simțit că ne apropiem de habitatul principal în care trăiește fazanul-porumbel cu gât negru”.

Ei au amplasat în total 12 capcane cu camere de luat vederi pe pantele muntelui Kilkerran, care este cel mai înalt munte al insulei. Și au plasat alte opt camere în locuri unde vânătorii locali au raportat că au văzut pasărea în trecut.

Un vânător pe nume Augustin Gregory, stabilit în satul de munte Duda Ununa, a furnizat descoperirea finală care i-a ajutat pe oamenii de știință să localizeze porumbelul fazan.

Gregory le-a spus echipei că a văzut porumbel fazan cu gât negru într-o zonă cu „creste și văi abrupte”, se arată în comunicatul de presă. Și că auzise sunetele distinctive ale păsării.

Așa că echipa de expediție a amplasat o cameră de luat vederi pe o creastă înaltă de 1.200 de metri, lângă râul Kwama, deasupra Duda Ununa, potrivit comunicatului. Și, în cele din urmă, chiar în momentul în care călătoria lor se încheia, au capturat imagini cu pasărea care se plimba prin pădure.

O speranţă de a găsi şi alte specii dispărute

Descoperirea a fost un șoc atât pentru oamenii de știință, cât și pentru comunitatea locală.

„Comunitățile au fost foarte entuziasmate când au văzut rezultatele studiului, deoarece mulți oameni nu văzuseră sau nu auziseră de această pasăre până când am început proiectul nostru și am obținut fotografiile cu camera capcană”, a declarat Serena Ketaloya, un ecologist din Milne Bay, Papua Noua Guinee, în comunicatul de presă. „Ei așteaptă acum cu nerăbdare să lucreze cu noi pentru a încerca să protejeze porumbelul fazan”.

Încă nu este clar câte exemplare de porumbel fazan cu gât negru au mai rămas, iar terenul accidentat va face dificilă identificarea populației. Un studiu de două săptămâni în 2019 nu a reușit să găsească nicio dovadă a existenței păsării, deși a descoperit câteva rapoarte de la vânători care au ajutat la stabilirea locațiilor pentru expediția din 2022.

Iar descoperirea ar putea oferi speranța că alte specii de păsări considerate dispărute sunt încă acolo undeva.

„Această redescoperire este un incredibil far de speranță pentru alte păsări care au fost pierdute de o jumătate de secol sau mai mult”, a declarat Christina Biggs, managerul pentru căutarea speciilor pierdute la Re:wild, în comunicat.

„Terenul pe care echipa l-a căutat a fost incredibil de dificil, dar determinarea lor nu a cedat niciodată, chiar dacă atât de puțini oameni își puteau aminti să fi văzut porumbelul fazan în ultimele decenii”.