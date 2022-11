Christina Applegate a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Christina Applegate a sărbătorit, luni, după ce a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, potrivit CNN.

Evenimentul a marcat prima apariție publică a lui Applegate, de 50 de ani de când a împărtășit anul trecut fanilor boala de care suferă, scleroză multiplă.

Actrița și-a reflectat cariera într-un discurs emoționant care a fost plin de sensibilitate și umor.

„Am avut o viață cu adevărat interesantă”, a spus Applegate. „Viața a început ca fiind o fetiță, care așteaptă la coadă pentru a vedea primul „Războiul Stelelor” chiar pe această stradă, chiar la teatrul acela, uitându-se la aceste [stelele de pe stradă] spunând „cine sunt acești oameni?” Ce au făcut? Au făcut ceva corect? Au făcut ceva greșit? Orice ar fi, vreau să am şi eu o stea! Și aveam cinci ani. Așa că această zi înseamnă mai mult pentru mine decât îți poți imagina.”

Applegate a fost onorată de mai mulți actuali și foști colegi, inclusiv familia ei de televiziune „Căsătorită… cu copii” Katey Sagal și David Faustino, și co-starul ei din „Dead To Me”, Linda Cardellini.

„Tu ești totul pentru mine. Îmi place că am început cu voi doi”, a spus ea, referindu-se la Faustino și Sagal, care au stat alături de ea în timp ce vorbea. „Îți mulțumesc foarte mult din suflet. Sunteți poporul meu. Sunteți iubirile mele.”

Într-un interviu recent pentru New York Times, Applegate a vorbit despre efortul pe care i-a avut nevoie pentru a termina filmarea celui de-al treilea și ultimul sezon din „Dead to Me”, care debutează pe Netflix la sfârșitul acestei săptămâni.

Applegate a vărsat lacrimi când s-a adresat fiicei sale în mulțime la ceremonia de luni.

„Îți mulțumesc că ai stat alături de mine în toate astea”, a spus Applegate, înainte de a glumi publicului: „Oh, apropo, am o boală. nu ai observat? Nici măcar nu port pantofi… Ar trebui să râzi de asta!”