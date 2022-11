Cineastul canadian Paul Haggis, condamnat să plătească 7,5 milioane $ unei femei pe care a violat-o

Cineastul canadian Paul Haggis, premiat cu Oscar, a fost declarat, joi, de un tribunal civil din New York, responsabil de viol asupra unei agente de publicitate în 2013, căreia va trebui să-i plătească 7,5 milioane de dolari, informează News.ro.

Regizor al filmului „Crash”şi scenarist pentru „Million Dollar Baby” şi „Casino Royale”, Paul Higgins, în vârstă de 69 de ani, a fost judecat de juraţi la Curtea Supremă din New York, într-un proces care a început pe 19 octombrie.

El a fost acuzat, în decembrie 2017, de o agentă de publicitate, Haleigh Breest, care a lucrat în cinematografie, că a violat-o în ianuarie 2013, pe când avea 26 de ani.

În plin val MeToo, cineastul a fost vizat de acuzaţii de agresiune sexuală de trei femei, dar a apărut în faţa tribunalului din New York doar pentru fapta denunţată de Haleigh Breest.

Biserica Scientologică, acuzată că a ghidat plângerea

În timpul procesului civil, avocaţii regizorului au sugerat miercuri în faţa juraţilor de la tribunalul din New York că plângerea lui Haleigh Breest a fost ghidată de Biserica Scientologică, de care Paul Haggis s-a despărţit şi pe care a criticat-o. Ipoteza a fost negată de avocaţii reclamantei.

În plângerea sa, Haleigh Breest a spus că în seara zilei de 31 ianuarie 2013, după o proiecţie de film în Manhattan, regizorul a insistat să vină să bea ceva la el acasă, atunci când ea a spus că preferă să iasă într-un bar. Odată ajuns în apartament, Paul Haggis i-a făcut multe avansuri, înainte de a o forţa să facă sex oral, şi apoi a violat-o.

Paul Haggis, născut pe 10 martie 1953, în Ontario, este scenarist şi producător. În 2006, a fost recompensat cu două trofee Oscar pentru „Crash”, în calitate de scenarist şi producător, dar şi cu un premiu BAFTA.

A mai fost nominalizat la Oscar pentru scenariile „Million Dollar Baby” (2004) şi „Letters from Iwo Jima” (2006). A fost premiat cu Emmy pentru „Thirtysomething” (1987) şi, la Veneţia, cu Signis Award, pentru filmului „In the Valley of Elah” (2007), pe care l-a şi regizat.