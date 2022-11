David Letterman s-a dus la Kiev pentru un interviu cu Volodimir Zelenski

Prezentatorul american de talk-show David Letterman s-a dus la Kiev pentru a-i lua un interviu președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, informează Hotnews.

Netflix a dezvăluit vestea pe Twitter, adăugând că președintele va apărea într-un episod viitor al emisiunii „My Next Guest Needs No Introduction“ a lui David Letterman. Emisiunea rulează de patru sezoane și i-a prezentat, printre alții, pe Barack Obama, Will Smith, Kim Kardashian, Howard Stern și Malala Yousafzai.

Interviul a fost filmat într-un studiou improvizat în metroul din Kiev.

David Michael Letterman este un actor, comediant, scriitor, producător și prezentator de televiziune american.

Începând cu anul 1982, el a condus talk show-ul TV nocturn „Late Show“ with David Letterman, difuzat pe CBS.