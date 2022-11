A murit scriitoarea şi bloggeriţa americană Julie Powell

Julie Powell, scriitoarea americană care a devenit cunoscută la nivel internaţional graţie blogului ei culinar şi cărţii de gastronomie inspirată de bestsellerul din anii 1960 despre bucătăria franceză scris de Julia Child, a murit în urma unei crize cardiace, la vârsta de 49 de ani, informează News.ro.

Potrivit soţului ei, Julie Powell a murit pe 26 octombrie, la domiciliul ei, în statul New York.

Născută şi crescută în Austin, Texas, ea a lucrat în administraţia oraşului New York înainte de a lansa un blog pe care l-a transformat în carte de succes în 2005 – „Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen”, tradusă în franceză cu titlul „Julie et Julia: sexe, blog et boeuf bourguignon” (Seuil, 2008).

În stil umoristic, Julie Powell a comentat şi a încercat să realizeze reţetele celebrei Julia Child (1912-2004), autoare în 1961 a bestsellerului „Mastering the Art of French Cooking”, care a încercat în epocă să popularizeze bucătăria franceză în rândul femeilor americane.