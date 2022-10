Elton John şi Ed Sheeran au cântat la nunta patronului echipei de fotbal american New England Patriots

Robert Kraft, de 81 de ani, și noua sa soție, Dana Blumberg, de 47 de ani, s-au căsătorit vineri. ei au avut o nuntă surpriză în New York City. Elton John și Ed Sheeran au cântat pentru cei 250 de invitați, potrivit Mirror.

Robert Kraft, proprietarul echipei de fotbal american New England Patriots, şi Dana Blumberg, care este medic oftalmolog, au o relaţie care a început în anul 2019.

Amândoi aveau două ținute pe care să le poarte în ziua lor cea mare

Celor 250 de invitaţi care au asistat la eveniment li s-a spus iniţial că urmau să participe la „o petrecere”, însă li s-a cerut să poarte „ţinute festive”.

Tom Brady, fostul fundaş al echipei New England Patriots, s-a numărat printre numeroasele staruri prezente la ceremonie, însă a venit neînsoţit. Absenţa soţiei sale, modelul Gisele Bundchen, a alimentat zvonurile despre divorţul cuplului.

Invitați de marcă

Cântăreţul rock Bon Jovi, cântăreţul country Kenny Chesney, magnatul din industria divertismentului Ari Emanuel şi producătorul de film Brian Grazer, nominalizat la Oscar, s-au numărat şi ei printre vedetele invitate la această nuntă surpriză.

Dana Blumberg a purtat o rochie de mireasă creată de Naeem Khan, iar mirele a optat pentru un costum Armani.

Mai multe surse au declarat pentru New York Post că Robert Kraft şi Dana Blumberg şi-au organizat petrecerea de nuntă în funcţie de programul cântăreţului Elton John, după ce starul britanic s-a oferit în luna iulie să cânte la căsătoria lor.

Nuntă surpriză pentru cei doi

Vineri seară, Elton John a susţinut un recital de aproximativ o oră, pe care l-a deschis cu piesa „Circle of Life”, ce a fost urmată de single-ul „Tiny Dancer”. Elton John a interpretat apoi în duet cu Ed Sheeran cântecul „Candle in the Wind”.

După aceea, muzica a fost asigurată de un DJ, iar oaspeţii a petrecut până la primele ore ale dimineţii de sâmbătă.

Robert Kraft şi Dana Blumberg s-au logodit în martie 2022. Magnatul american, a cărui avere este estimată la 10,6 miliarde de dolari, a fost căsătorit cu Myra Hiatt din 1963 până la decesul acesteia în 2011, din cauza unui cancer ovarian. Miliardarul a avut apoi o relaţie cu actriţa Ricki Noel Lander din 2012 până în 2018. Robert Kraft are patru fii proveniţi din prima lui căsnicie.