Ringo Starr anulează turneul din America de Nord după ce a luat COVID

Ringo Starr, fost membru al trupei The Beatles, a anulat mai multe concerte din cadrul turneului său nord-american după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, potrivit BBC.

Ringo Starr, de 82 de ani, a anulat duminică concertele pe care urma să le susţină împreună cu trupa sa – Ringo Starr & His All-Starr Band – la Four Winds Casino din New Buffalo, Michigan şi la Mystic Lake Casino din Prior Lake, Minnesota, invocând motive de sănătate.

Luni s-a confirmat că Ringo Starr a fost testat pozitiv pentru COVID-19, iar alte cinci concerte au fost anulate.

„Ringo speră să revină cât de curând posibil şi se recuperează acasă. Ca întotdeauna, el şi All Starrs le transmit fanilor lor pace şi iubire şi sperăm să îi revedem în curând în turneu”, se arată într-un comunicat citat de DPA/PA Media.

Cele cinci concerte din Canada care au fost anulate urmau să aibă loc la Winnipeg, Saskatoon şi Lethbridge, precum şi pe arenele din Abbotsford şi Penticton.

Muzicianul a ajuns faimos în anii 1960 ca toboșar al trupei Beatles. A cântat ca voce principală pe piese precum With A Little Help From My Friends și Yellow Submarine și a lansat o carieră solo de succes după despărțirea de trupa Beatles în 1970.

Și-a format trupa All-Starr, unde „toată lumea de pe scenă este o vedetă în sine” în 1989. Formația în continuă schimbare a inclus legende rock precum Joe Walsh, Peter Frampton, Todd Rundgren și Sheila E.

Sir Ringo a primit titlul de cavaler în 2018 și a fost inclus în rock hall of fame ca artist solo în 2015.