Phil Collins şi Genesis şi-au vândut mare parte din hituri cu 300 de milioane de dolari

Phil Collins şi Genesis şi-au vândut mare parte din catalogul muzical în schimbul sumei 300 de milioane de dolari, relatează vineri contactmusic.com. Vânzarea include hituri Genesis, hituri solo ale lui Phil Collins şi piese de la Mike and The Mechanics.



Concord Music Group a obţinut drepturile de publicare şi înregistrările master pentru majoritatea muzicii legendarei trupe de rock progresiv Genesis.



Acordul include, totodată, hiturile solo ale cântăreţului şi toboşarului britanic Phil Collins, în vârstă de 71 de ani, precum „In the Air Tonight”, „You’ll Be In My Heart” şi „Against All Odds”.

Cântece ale chitaristului Mike Rutherford cu trupa sa Mike and The Mechanics fac şi ele parte din vânzare.

Preşedintele Concord, Bob Valentine, a declarat pentru Wall Street Journal: „În lumea în care trăim astăzi, cu Facebook, Instagram, TikTok – toate aceste lucruri care stimulează consumul de muzică mai veche – există cu siguranţă modalităţi prin care noi, în postura de companie de discuri, putem readuce la viaţă o parte din această muzică”.

Phil Collins a susţinut ultimul spectacol alături de Genesis în luna martie

Phil Collins a susţinut ultimul spectacol alături de Genesis în luna martie. Trupa, printre ale cărui hituri se numără cunoscuta piesă „Invisible Touch” – care îl include pe Tony Banks, unul din membrii fondatori – şi-a încheiat turneul de adio „The Last Domino?” pe arena O2 din Londra, la 26 martie. Phil Collins nu a putut să cânte la tobe din cauza unor probleme de sănătate şi a fost nevoit să interpreteze piesele stând pe scaun. Fiul său, Nic Collins, în vârstă de 21 de ani, l-a înlocuit la tobe.