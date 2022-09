Noul serial Lord of the Rings: The Rings of Power a avut premiera mult așteptată și a fost vizionat de 25 de milioane de telespectatori din întreaga lume în primele 24 de ore în care primele două episoade ale seriei TV au fost disponibile pentru streaming.

Serialul „The Rings of Power” de la Amazon a debutat la nivel global pe 1 şi 2 septembrie, în funcţie de teritoriu şi fus orar.

În anunţul privind audienţa „Rings of Power”, Amazon nu a specificat cum măsoară o vizionare şi nici cât de mult dintr-un episod trebuie să vizioneze un utilizator pentru a fi considerat spectator.

Primul sezon a costat 465 de milioane de dolari iar al doilea sezon este deja în lucru la Amazon.

Adaptarea lui J.R.R. Tolkien are în prim plan intrigi care au loc în regatul fantastic din universul creat în anii 1930 de J.R.R. Tolkien, într-o perioadă anterioară celei descrise în trilogia lui Peter Jackson.