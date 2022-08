Tradiții și superstiții de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Ziua de 29 august are o semnificație aparte pentru toți credincioșii, an de an. Se prăznuiește Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare care este asemănată cu Vinerea Patimilor.

Așadar, această zi este dedicată postului și rugăciunii. Nu se muncește și nici nu se fac nunți sau botezuri, de Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. De asemenea, celor care poartă numele Ioan nu li se zice la „La mulți ani”.

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele mai mari sărbători ale românilor. În această zi sfântă se țin o mulțime de obiceiuri mai mult sau mai puțin știute.

De Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, gospodinele nu trebuie să lucreze la câmp sau să spele. În plus, este interzis să coși.

Unul dintre cele mai vechi obiceiuri din străbuni este acela de a duce la biserică, pentru sfințire, mere, pere, castraveți și struguri. Apoi, fructele sunt împărțite săracilor, copiilor și bătrânilor.

Se ține post de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

În această zi este bine să postești, chiar să nu mănânci toată ziua, ci doar seara o turtă de mălai sau grâu. În acest fel se ține post pentru sănătate și iertarea păcatelor.

De Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul sunt absolut interzise petrecerile, distracțiile cu vin roșu, pentru că această băutură reprezintă sângele Sfântului Ioan Botezătorul, dar și al Mântuitorului Iisus Hristos.

Tot în această zi de sărbătoare, varza nu trebuie gătită sau mâncată, deoarece pe această legumă s-ar fi tăiat capul sfântului. Nici fructele rotunde, în special strugurii roșii, nu sunt permise la 29 august, din cauză că simbolizează forma capului tăiat. Credincioșii nu trebuie să folosească nici obiecte tăioase (cuțitele).

Se mai spune că din această zi începe şi frigul toamnei.