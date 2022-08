(VIDEO) Un proprietar Tesla şi-a implantat în mână un cip pentru cheie

Brandon Dalaly, din Utah, şi-a implantat un mic cip fără contact sub pielea mâinii drepte, astfel încât să-și poată debloca vehiculul fără să se bazeze pe smartphone-ul său, a cărui capacitate Bluetooth nu este întotdeauna de încredere, spune el.

Dalaly a postat un videoclip pe Twitter în care arată cum i se implantează un mic cip VivoKey Apex. Cipul folosește aceeași tehnologie, cunoscută sub numele de protocol de comunicare în câmp apropiat, care face ca Apple Pay și intrarea fără cheie în hoteluri să funcționeze.

Procedura a avut loc în urmă cu o săptămână și jumătate. De preocedură s-a ocupat un profesionist de la un salon de tatuaje, care a folosit un ac de patru dimensiuni și a anesteziat zona cu lidocaină.

Întregul proces a ajuns să coste 400 de dolari, potrivit www.dailymail.co.uk.

Este al doilea implant

Ca răspuns la o întrebare a unui utilizator de Twitter despre motivul pentru care ar primi implantul atunci când poartă întotdeauna un smartphone, el a spus: „Pentru mine este la îndemână (fără joc de cuvinte), deoarece gestionarea alimentării Bluetooth a telefonului meu este atât de fiabilă. Uneori nu deblochează mașina. Deci acest lucru ajută în aceste cazuri“.

Dalaly se află într-un grup beta de aproximativ 100 de persoane care testează produsul care poate fi folosit pentru a controla o serie de dispozitive, nu doar mașini Tesla, a spus el. Cipul său poate face „tranzacții securizate și aplicații de card java”.

„Compania care a pus totul împreună are propriul magazin de aplicații în care poți instala fără fir aplicații în corpul tău cu aceste cipuri”, a explicat el.

„Și una dintre aplicații s-a întâmplat să fie o cheie Tesla. Deci, aceasta a fost prima aplicație pe care am instalat-o pe ea pentru că am un Tesla și acum o folosesc ca cheie atunci când cheia mea Bluetooth eșuează sau nu am cardul meu. Folosește-ți doar mâna.

Acesta este al doilea cip pe care Dalaly l-a implantat.

Prima este cheia locuinței sale și, de asemenea, își stochează cardul de contact, informațiile medicale și alte asemenea articole. Acest cip poate fi scanat de orice telefon mobil care apoi dezvăluie informațiile. Cipul – strălucește în verde sub pielea lui când este scanat.

„Întreaga idee a fost că voi avea cheia casei în mâna stângă și cheia mașinii în mâna dreaptă. Și apoi, ceea ce este cu adevărat cool este că, atunci când este aprobat, ei pot activa fără fir noul cip pe care tocmai l-am primit pentru a face tranzacții cu cardul de credit”, a explicat el.