(VIDEO) Un client neobișnuit, într-o bancă din Israel

Angajații unei bănci din orașul Lod, aflat la sud-est de Tel Aviv, au avut luni un client mai neobișnuit: un taur a intrat in clădirea sucursalei, relatează The Times of Israel și The Guardian.

Aventura taurului a început în parcarea băncii, unde a lovit mai multe autoturisme înainte de a da năvală în clădirea sucursalei băncii Leumi din orașul Lod, aflat la 15 km de Israel.

Proprietarul a fost găsit și rugat să vină să își recupereze taurul

În timp ce mai multe persoane au încercat să ademnească taurul pentru a-l prinde, proprietarul a fost găsit și rugat să vină să își recupereze taurul.

Pentru capturarea bovinei a fost chemat și un medic veterinar, iar toată povestea a avut un final fericit.

Taurul a fost prins și scos din bancă, fără a se înregistra răniți sau pagube.