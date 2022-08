4.000 de căței Beagle, salvați de la o crescătorie care îi vindea pentru experimente

Zeci de veterinari și voluntari din SUA se ocupă zilele acestea de 4.000 de câini beagle salvați de la o crescătorie din statul Virginia, specializat în creșterea și înmulțirea rasei Beagle, după ce instanța a decis închiderea acesteia, informează TVR.

Puii erau vânduți către diverse laboratoare, unde erau folosiți la testarea de medicamente și produse cosmetice.

”Patru mii este un număr mare. O să dureze cam 60 de zile să scoatem toate animalele de aici și lucrăm cu adăposturi și organizații din toată țara, cu scopul de a-i găsi fiecărui câine o casă iubitoare”, a declarat o coordonatoare a acțiunii de salvare.

La operațiunea de salvare iau parte mai multe ONG-uri de pe tot cuprinsul SUA, la cererea Departamentului de Justiție, care, în luna mai, a intentat acțiune în justiție împotriva crescătoriei din Virginia.

Inspecțiile au arătat că mulți căței bolnavi au fost uciși în loc să fie trataţi, deşi aveau afecțiuni ușoare, că primeau hrană inadecvată și erau ținuți în condiții improprii, în frig și cuști supraaglomerate, ceea ce provoca decese în rândul puilor.

Potrivit unui politicin local, problema este mai veche.

”Încă din 2019 am descoperit acest loc, în Comitatul Cumberland, unde creșteau puii beagle, niște căței minunați, crescuți pentru experimente. Am încercat atunci, în 2019, să-i închidem, dar nu am reușit. Dar am continuat lupta, în toți acești ani”, a declarat susține Bill Stanley, senator de Virginia.

Crescătoria din Virginia a fost închisă, iar acum urmează lungul proces prin care toți cei 4.000 de căței vor examinați de veterinari, vaccinați şi sterilizaţi, înainte să poată fi oferiți pentru adopție.