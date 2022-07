O versiune inedită a cântecului „Tiny Dancer”, care reprezintă o colaborare între starul britanic Elton John – interpretul şi coautorul piesei originale – şi cântăreaţa americană Britney Spears, va fi lansată în luna august, a dezvăluit pentru revista People o sursă din industria muzicală, potrivit Billboard.



Cântecul original a devenit un hit în 1972 şi a fost inclus pe coloana sonoră a uneia dintre cele mai memorabile scene din filmul „Almost Famous” (2000). Noua versiune a acestei piese a fost produsă de Andrew Watt şi va fi lansată de Universal Music luna viitoare.

Reprezentanţii cântăreţului Elton John, de 75 de ani, şi cei ai cântăreţei Britney Spears, de 40 de ani, nu au dat curs invitaţiei transmise de jurnaliştii de la Daily News pentru a face declaraţii pe această temă.

Ambii artişti şi-au consultat arhivele în perioada recentă înainte de a le oferi fanilor o serie de versiuni noi ale unora dintre piesele lor mai vechi.

Elton John şi Dua Lipa au lansat anul trecut „Cold Heart”, un mash-up ce conţine fragmente din mai multe piese ale starului britanic, inclusiv un refren din celebra piesă „Rocket Man”.

Britney Spears a distribuit săptămâna trecută pe Instagram o versiune acustică şi cu versuri explicite ale hitului ei „Baby One More Time”, dezvăluind totodată că a încercat, dar nu i-a fost permis, timp de peste un deceniu – în perioada în care s-a aflat sub tutelă judiciară, încheiată în 2021 -, să ofere publicului o versiune diferită a acestui cântec de mare succes.