Un bărbat a murit după ce a căzut de la 12 metri înălţime la un concert

Un bărbat a murit după ce a căzut de la 12 metri înălţime pe Lincoln Financial Field, stadionul care a găzduit concertul artistului The Weeknd în Philadelphia, pe 14 iulie, informează News.ro.

Potrivit revistei americane Variety, care citează Philadelphia Inquirer, bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, stătea pe o şină de scară rulantă când a căzut.

Victima, care a suferit un traumatism cranian sever, a fost rapid transportată la spitalul Universităţii Thomas Jefferson, unde a murit la puţin timp după miezul nopţii.

Accidentul a avut loc cu puţin timp înainte de ora 22.50. O anchetă este în desfăşurare, potrivit unui post local al CBS.

Potrivit unui reprezentant al stadionului, accidentul a avut loc după încheierea concertului, când spectatorii au început să părăsească arena.

Aceasta a fost primul concert din noul turneu „After Hours til Dawn” al lui The Weeknd, după anularea concertului programat la Toronto pe 8 iulie. Cântăreţul canadian îşi promovează ultimele două albume, „After Hours” (2020) şi „Dawn FM” (2022). Datele de concert planificate între lansările acestor două discuri fuseseră amânate din cauza pandemiei.