Britney Spears, însărcinată cu al treilea copil

Britney Spears a dezvăluit că este însărcinată cu al treilea copil, la câteva luni după ce a fost eliberată dintr-o tutelă care, a spus, a împiedicat-o să se căsătorească și să aibă alți copii.

Britney a făcut anunţul pe Instagram şi a provocat destulă confuzie, pentru că mesajul ei era destul de criptic. „Am pierdut atâtea kilograme ca să merg în excursie în Hawaii, doar ca să le pun la loc. Mă gândeam „ce s-a întâmplat cu abdomenul meu?”.

Cântăreața melodiei Toxic a spus că a făcut un test de sarcină după ce partenerul ei, Sam Asghari, a tachinat-o despre faptul că este „însărcinată cu mâncare”.

Spears a spus anterior că „vrea o familie” cu modelul de fitness, de 28 de ani. Cântăreața s-a referit la Asghari ca fiind soțul ei, dar nu a fost imediat clar dacă s-au căsătorit.

14 ani de tutelă

În noiembrie, vedeta în vârstă de 40 de ani și-a recâștigat independența când un judecător a eliberat-o de sub tutela tatălui ei, care i-a dominat viața de zi cu zi timp de aproape 14 ani. În timpul audierilor care au condus la luarea deciziei, Spears a susținut că i se cere să rămână sub controlul tatălui împotriva dorinței sale. „Vreau să pot să mă căsătoresc și să am un copil”, a spus ea în instanță anul trecut.

Ea a mai spus instanței că a fost forțată să ia medicamente și să efectueze împotriva voinței ei sub tutela, pe care tatăl ei a controlat-o ani de zile. Decizia judecătorului de a rezilia aranjamentul a fost o victorie remarcabilă pentru cântăreață.

Spears și Asghari s-au logodit în septembrie anul trecut, la câteva zile după ce tatăl ei a depus o cerere de încetare a tutelei. Cântăreața spusese instanței că dorește să se căsătorească cu Asghari, pe care l-a cunoscut în 2016, dar că, sub tutelă, nici măcar nu avea voie să conducă cu el.

Spears a glumit în septembrie că propunerea era „întârziată”.

Superstarul pop, care a spus că a suferit depresie atunci când era însărcinată anterior, a spus că „nu va ieși prea mult” după anunțul ei, pentru a evita atenția presei.

Spears are doi copii, Sean și Jayden, pe care îi împarte cu fostul ei soț, Kevin Federline, potrivit The Guardian.