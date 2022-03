(VIDEO) Will Smith câștigătorul Oscar 2022

Lady Gaga și Liza Minnelli au prezentat câștigătorul premiului Oscar 2022, la cea de-a 94-a gală de decernare care a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles.

CODA a câștigat premiul Oscar 2022 pentru cel mai bun film.

Drama de pe Apple TV+, cumpărată de la festivalul de film Sundance din 2021 pentru suma record de 25 de milioane de dolari, a devenit primul film de la un streamer care a câștigat premiul. Este un remake al filmului francez La Famille Bélier, care se concentrează pe singurul membru care aude dintr-o familie de surzi, scrie The Guardian.

„Mulțumim Academiei pentru că ne-a permis să facem istorie”, a declarat producătorul Philippe Rousselet. Producătorul Patrick Wachsberger a mulțumit Academiei pentru că „a recunoscut un film despre dragoste și familie în această perioadă dificilă”.

Câștigătorii Oscar 2022

Jessica Chastain – „The Eyes of Tammy Faye” – a câștigat premiul Oscar 2022 pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal a fost câștigat de Will Smith cu filmul „King Richard”.

Iar premiul Oscar 2022 pentru cel mai bun regizor a mers la Jane Campion – „The Power of the Dog”.

Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur („CODA”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose („West Side Story”)

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „Drive My Car” (Japonia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Encanto”

Cea mai bună scenografie: „Dune”

Cel mai bun scenariu adaptat: „CODA”

Cel mai bun scenariu original: „Belfast”

Cea mai bună imagine: „Dune”

Cel mai bun montaj: „Dune”

Cea mai bună coloană sonoră: „Dune”

Cel mai bun cântec original: „No Time to Die” (interpretat de Billie Eilish pentru filmul „No Time to Die”)

Cel mai bun sunet: „Dune”

Cele mai bune efecte vizuale: „Dune”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „The Eyes of Tammy Faye”

Cele mai bune costume: „Cruella”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „The Windshield Wiper”

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „The Long Goodbye”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „Summer of Soul (…or, when the revolution could not be televised)”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The Queen of Basketball”

Premii onorifice: Samuel L. Jackson, Elain May, Liv Ullmann

Premiul umanitar Jean Hersholt: Danny Glover.

Cine au fost nominalizații galei Oscar 2022

Cel mai bun regizor

Kenneth Branagh – Belfast;

Ryusuke Hamaguchi – Drive my Car;

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza;

Jane Campion – The Power of the Dog;

Steven Spielberg – West Side Story.

Cel mai bun film

Belfast;

CODA;

Don’t Look Up;

Drive My Car;

Dune;

King Richard;

Licorice Pizza;

Nightmare Alley;

The Power of the Dog;

West Side Story.

Cea mai bună actriță în rol principal

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye;

Olivia Colman – The Lost Daughter;

Penelope Cruz – Parallel Mothers;

Nicole Kidman – Being the Ricardos;

Kristen Stewart – Spencer.

Cel mai bun actor în rol principal