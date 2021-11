Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 26 Noiembrie – 02 Decembrie

Ghostbusters: Afterlife / Vânătorii de fantome: Moștenirea Avanpremiera

Regia: Jason Reitman

Cu: Carrie Coon, Mckenna Grace, Paul Rudd, Bill Murray, Annie Potts, Sigourney Weaver

Gen Film: Comedie, Fantastic

Durată: 129 min

Rating: AP 12

Dupa ce se mută într-un orăsel liniștit, o mamă și cei doi copii ai săi află că au o strânsă legătură cu echipa originală Ghostbusters și încearcă să înțeleagă moștenirea lăsată în urmă de bunicul familiei.

Marti, Joi 20:30

Resident Evil: Welcome to Raccoon City / Resident Evil: Bun venit în Raccoon City

Regia: Johannes Roberts

Cu: Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, Neal McDonough, Tom Hopper, Robbie Amell

Gen Film: Actiune, Horror, Mister, Thriller

Durată: 112 min

Rating: N 15

Cândva prosper și gazdă a gigantului farmaceutic Umbrella Corporation, Raccoon City este acum un orășel oarecare, îmbătrânit și prăfuit. O dată plecată, compania a lăsat o moștenire monstruoasă. Când răul dă pe-afară și începe să bântuie străzile, viețile localnicilor se schimbă dramatic, iar câțiva supraviețuitori trebuie să afle ce a lăsat în urmă Umbrella dacă vor să mai prindă răsăritul.

Vineri pana Joi 16:10; 18:30; 20:50

Encanto 2D & 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Cu: Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy Feliz

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 115 min

Rating: AG

Mirabel, o fată din Columbia, se confruntă cu frustrarea de a fi singurul membru al familiei sale care nu posedă puteri magice.

Acțiunea are loc într-un sat magic din Columbia și prezintă familia Madrigal, în care fiecare membru are propriile sale daruri, cum ar fi schimbarea formei, creșterea plantelor sau super-forța. Chiar și casa este fermecată, dansând în ritmul vieții de zi cu zi.

Subtitrat 3D: Sambata pana Miercuri 14:30

Dublat 3D: Vineri, Joi 13:30; 14:30

Sambata pana Miercuri 11:45; 12:15; 14:10

Dublat 2D: Vineri, Joi 13:50

Sambata pana Miercuri 11:30; 13:50

Muc cel Mic

Regia: Ioana Ernea

Gen Film: Teatru

Durată: 45 min

Rating: AG

Muc, baietelul de care toti rad din cauza staturii lui, pleaca in cautarea norocului si invata, printre altele ca norocul ti-l faci singur. Multe invata si cei doi soricei ce citesc basmul. Tu poti invata mult mai multe. Mai ales sa iubesti lectura si muzica clasica.

Dublat: Duminica 12:00

House of Gucci / Casa Gucci

Regia: Ridley Scott

Cu: Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Lady Gaga, Jack Huston

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 162 min

Rating: N 15

Întins pe trei decenii pline cu dragoste, trădare, decadență, răzbunare, și, în final, crimă, House of Gucci ne arată ce poate însemna un nume și cât de departe va merge o familie pentru a rămâne în control.

Vineri pana Joi 15:50; 17:00; 19:20; 20:15

King Richard / Regele Richard: Crescând campioni

Regia: Reinaldo Marcus Green

Cu: Will Smith

Gen Film: Drama, Sport

Durată: 149 min

Rating: AP 12

Bazat pe o poveste adevărată, „Regele Richard: Crescând campioni” urmărește călătoria lui Richard Williams, un tată intransigent, care a contribuit la creșterea a doi dintre cei mai talentați sportivi din toate timpurile, care vor ajunge să schimbe tenisul pentru totdeauna.

Urmărind o viziune clară a viitorului lor și folosind metode neconvenționale, Richard are un plan care să le ducă pe Venus și Serena Williams de pe străzile din Compton, California, pe scena globală ca personalități legendare. Filmul arată puterea familiei, perseverența și credința neclintită ca mijloc de a realiza imposibilul și de a influența lumea

Vineri pana Luni, Miercuri 17:35; 20:30

Marti, Joi 17:35

Eternals 3D / Eternii

Regia: Chloé Zhao

Cu: Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Salma Hayek

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Fantastic, SF

Durată: 162 min

Rating: AP 12

„Eternii”, de la Marvel Studios, urmărește un grup de eroi nemuritori care au protejat Pământul și i-au modelat istoria și civilizațiile de la începutul timpului.

Când creaturile monstruoase numite Deviants, demult considerate pierdute în timp, revin în mod misterios, Eternii sunt obligați să se reunească pentru a apăra din nou omenirea.

Vineri pana Joi 14:45; 19:40

Monster Family 2 / Familia Monstrulescu 2

Regia: Holger Tappe

Cu: Jessica Brown Findlay, Emily Carey, Nick Frost

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 108 min

Rating: AG

Pentru a-i elibera pe Baba Yaga și Renfield de ghearele vănătoarei de monștri Mila Starr, familia Wishbone se transformă încă o dată într-un vampir, monstrul lui Frankenstein, o mumie și un vârcolac. Ajutați și încurajați de cei trei lilieci ai lor de companie, familia Monstrulescu pornește într-o călătorie în jurul lumii pentru a-și salva prietenii. Cu ocazia asta își fac noi cunoștințe monstruoase și realizează, în cele din urmă, că „nimeni nu este perfect” – chiar și cei cu defecte pot găsi fericirea.

Dublat: Vineri pana Joi 15:20

The Wolf and the Lion

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Graham Greene, Charlie Carrick, Molly Kunz, Evan Buliung, Rhys Slack

Gen Film: Aventuri, Familie

Durată: 104 min

Rating: AG

După moartea bunicului ei, Alma, în vârstă de 20 de ani, decide să se întoarcă la casa ei din copilărie – o insulă mică în inima pădurii maiestuoase canadiene. În timp ce este acolo, ea salvează doi pui neajutorați: un lup și un leu. Ȋntre ei se va crea o legătură specială, dar lumea lor se prăbușește în momentul în care pădurarul descoperă animalele și le ia. Cei doi frați pui vor înceape acum o călătorie plină de pericole prin Canada pentru a se reuni cu Alma.

Dublat: Vineri, Joi 13:00

Sambata pana Miercuri 13:10

Dune 3D

Regia: Denis Villeneuve

Cu: Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Zendaya, Timothée Chalamet

Gen Film: Actiune, Drama, SF

Durată: 160 min

Rating: AP 12

Călătoria mitică și emoționantă din „Dune” spune povestea lui Paul Atreides, un tânăr strălucit și talentat, născut într-un mare destin, dincolo de înțelegerea sa, care trebuie să meargă pe cea mai periculoasă planetă din univers pentru a asigura viitorul familiei și poporului său. Pe măsură ce forțele malefice izbucnesc într-un conflict legat de exclusivitatea pentru furnizarea celei mai prețioase resurse din univers, care se regăsește doar pe această planetă – resursă capabilă să deblocheze cel mai mare potențial al umanității – vor supraviețui doar cei care își pot cuceri frica.

Vineri pana Joi 16:35; 20:00

Ron’s Gone Wrong 3D / Ron o ia razna

Regia: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, Octavio E. Rodriguez

Cu: Olivia Colman, Jack Dylan Grazer, Ed Helms, Rob Delaney, Zach Galifianakis

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 111 min

Rating: AG

Barney, un școlar de 11 ani, neîndemânatic din punct de vedere social, este ultimul copil din oraș care primește un prieten robot, un dispozitiv cu cea mai complexă tehnologie din lume și cea mai recentă nebunie de pe piață. El îl primește pe Ron, un robot care funcționează defectuos și nu își poate controla setările. Așa că Barney va încerca să-l învețe pe Ron cum să fie om.

Dublat: Vineri, Joi 13:15

Sambata pana Miercuri 13:30

Venom: Let There Be Carnage 3D / Venom: Să fie carnagiu

Regia: Andy Serkis

Cu: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson

Gen Film: Actiune, Horror, SF

Durată: 102 min

Rating: N 15

Eddie deja s-a obișnuit cu viața în simbioză, deși traiul cu Venom numai comod nu este. Doar îl cunoaștem: imprevizibil și mucalit, obraznic și carismatic, se pricepe ca nimeni altul să provoace pe toată lumea. Doar nu se împiedică un extraterestru aparte de un reporter obraznic și cu gura mare care-i servește drept gazdă! Mai ales când i-e foame! Doar că acum nu se mai ciondănesc non-stop doar între ei: când reporterul are șansa istorică de a-i lua un interviu lui Cletus, Venom (până acum, fără rival) face cunoștință cu un nou simbiot, mult mai puternic și mai agresiv: Carnage – arma prin care asasinul în serie încarcerat de mulți ani vrea să semene haos în lume pentru a se răzbuna pentru suferințele îndurate

Vineri pana Joi 17:50

Luca 3D

Regia: Enrico Casarosa

Cu: Maya Rudolph, Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Giacomo Gianniotti, Jim Gaffigan

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

Luca, un băiețel simpatic, trăiește o vară de neuitat pe Riviera italiană, plină de gelato, paste și nenumărate plimbări pe scuter. Luca împărtășește aceste aventuri cu noul său cel mai bun prieten, dar toată distracția este amenințată de un secret profund ținut: el este un monstru marin dintr-o altă lume, chiar de sub suprafața oceanului.

Dublat: Sambata pana Miercuri 12:30

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.