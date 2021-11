Istoria tragediilor de pe platourile de fimare de la Hollywood

Moartea directoarei de imagine Halyna Hutchins, împușcată mortal de actorul Alec Baldwin cu un pistol de recuzită care ar fi trebuit să aibă gloanțe albe, este cea mai recentă dintr-o serie de tragedii petrecute pe platourile de filmare de la Hollywood, potrivit CNN.

Au existat mai multe cazuri în care membri ai echipelor de filmare, mai ales cascadori, au murit în timpul filmărilor. Dar și actori cunoscuți au căzut victime unor accidente tragice.

Brandon Lee

În 1993, actorul Brandon Lee (foto sus) filma scenele finale ale filmului „The Crow”, când a fost împușcat mortal cu un pistol de recuzită.

Actorul Michael Massee, care juca rolul unui traficant de droguri în film, a tras în Lee în timpul unei scene cu o armă care fusese încărcată necorespunzător, potrivit datelor din anchetă.

Gloanțele oarbe au fost înlocuite cu vată de carton, dar un fragment de glonț s-a rupt și a rămas în armă.

Vârful acela de metal de la glonțul fals a lovit abdomenul lui Lee.

Fiul renumitului actor și maestru al artelor marțiale Bruce Lee avea 28 de ani.

Familia lui Lee a publicat o declarație după moartea lui Hutchins: „Ne gândim la familia Halynei Hutchins și a lui Joel Souza și la toți cei implicați în incidentul de pe platoul de filmare al Rust. Nimeni nu ar trebui să fie ucis vreodată de o armă pe un platou de filmare. Punct”.

Brandon Lee s-a născut la 1 februarie 1965, în Oakland, California, SUA, în familia artistului marțial și actor Bruce Lee și Linda Lee Cadwell. În aprilie 1965 s-au mutat din Hong Kong în Los Angeles, California. Familia a trăit în Hong Kong, unde Brandon a învățat să vorbească fluent cantoneza, între 1971 și 1973. După moarte tatălui se mută înapoi în Statele Unite.

A urmat liceul din Chadwick, dar a fost rugat să plece pentru nesupunere – mai precis, să coboare dealul școlii înapoi. A urmat Liceul Bishop Montgomery, situat în Torrance între 1979 și 1980.

În 1983 la vârsta de 18 ani a primit Diploma de Educație Generală (General Equivalency Diploma), apoi a mers la Colegiul Emerson din Boston, Massachusetts, unde a absolvit teatrul. Peste un an, Lee s-a mutat la New York, a învățat la Institutul de Teatru și Film Lee Strasberg și a făcut parte din grupul American New Theatre, fondat de prietenul său John Lee Hancock. Cea mai mare parte a instrucțiunilor de arte marțiale ale lui Lee au fost primite de la cei mai buni studenți ai tatălui său și cei mai buni prieteni Dan Inosanto și Richard Bustillo

Jon-Erik Hexum

Jon-Erik Hexum a devenit celebru în 1982, după ce a obținut rolul lui Phineas Bogg, personajul principal din serialul NBC „Voyagers!”.

Actorul era o stea în ascensiune și a fost distribuit pentru a juca rolul lui Mac Harper, un agent CIA care se dădea drept model masculin în serialul TV „Cover Up”.

În timpul filmăriilor, Hexum se juca cu un pistol de recuzită și s-a împușcat în cap.

Glonțul orb i-a împins o bucată de craniu în creier. Actorul a intrat în comă profundă și a fost deconectat de la aparate după o săptămână. Personajul său a fost eliminat ulterior din serial.

Vic Morrow

Victor Morrow a avut o carieră solidă ca actor și regizor când a început să joace în „Twilight Zone: The Movie” în 1982.

Morrow juca rolul un rasist care este trimis înapoi în timp și plasat în situații în care este persecutat. Într-o scenă regizată de John Landis, actorul și doi copii actori, Myca Dinh Le, în vârstă de 7 ani, și Renee Shin-Yi Chen, în vârstă de 6 ani, erau filmați fugind dintr-un sat în timpul războiului din Vietnam, în timp ce un elicopter al armatei americane zbura deasupra lor.

Elicopterul s-a prăbușit în urma unei explozii pirotehnice și a aterizat peste Morrow, în vârstă de 53 de ani, și peste cei doi copii. Toți trei au murit în urma acestui incident.

Landis, pilotul și alte trei persoane au fost acuzați de omor din culpă. Toți au fost achitați însă, în urma procesului.