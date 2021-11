O maşină care stă parcată în acelaşi loc de 47 de ani, atracţie turistică în Italia

O maşină abandonată pe o stradă din Italia, care a rămas parcată în ultimii 47 de ani în acelaşi loc a devenit un reper local, atrăgând turişti chiar şi din țări străine, informează Observatornews.

Proprietarul autoturismului, Angelo Fregolent, în vârstă de 94 de ani, şi-a parcat modelul de Lancia Fulvia fabricat în 1961 în faţa chioşcului de ziare pe care îl administra împreună cu soţia lui, Bertilla Modolo, în Conegliano, un oraş din nord-estul Italiei. Maşina a rămas nemişcată din 1974, devenind acum un punct de atracţie turistică al zonei, scrie The independent.

„Am administrat chioşcul de ziare de sub casa ma timp de 40 de ani alături de soţie, care este cu 10 ani mai tânără decât mine. Când am deschis afacerea m-am bucurat să am aceeastă maşină parcată în faţa casei pentru că aveam ziarele în portbagaj şi îmi era uşor să le transport în chioşc”, a spus bărbatul.

După ce cuplul şi-a închis afacerea cu ziare, maşina a rămas în acelaşi loc, devenind peste ani parte a oraşului pitoresc. Turiştii şi localnicii au început să facă poze cu vechea maşină, transformând-o în timp într-o atracţie turistică, cunoscută la nivel internaţional, după ce fotografiile au ajuns virale pe reţelele de socializare.

Cu toate acestea, după aproape cinci decenii, oficialii oraşului au decis să ridice maşina. Aceasta a fost transferată la sfârşitul lunii octombrie la Salonul Auto din Padova, unde va fi restaurată, iar apoi va fi dusă lângă o şcoală din apropierea casei celor doi soţi.