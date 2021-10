Tenismanul Andy Murray şi-a recuperat verigheta şi pantofii furaţi

Tensimenul Andy Murray a anunţat că şi-a recuperat verigheta şi pantofii furaţi zilele trecute, informează presa engleză, citată de News.ro.

„Vă vine să credeţi, verigheta şi pantofii s-au întors acasă! Miros oribil, încă, dar sunt din nou în lumea bună!”, a scris scoţianul, pe reţelele de socializare.

Într-un videoclip însoţitor, Murray a spus: „Vreau doar să transmit un mesaj rapid pentru a mulţumi pentru toate mesajele şi, de asemenea, tuturor celor care au distribui povestea despre pantofi şi verighetă. A trebuit să dau câteva telefoane astăzi şi să vorbesc cu personalul de securitate al hotelului şi am o mică actualizare pentru toată lumea… Vă vine să credeţi?”

Murray a mirosit unul dintre pantofii săi, înainte de a adăuga cu o grimasă: „Încă put, dar pantofii s-au întors, verigheta s-a întors şi m-am întors şi eu în lumea bună!”.

Tenismenul britanic Andy Murray a făcut un apel în social media cerând ajutor pentru a fi ajutat să îşi recupereze verigheta, după ce pantofii de tenis în care se afla şi verigheta i-au fost luaţi de unde îi lăsase peste noapte.

“Ştiu, sunt un idiot şi privind în urmă pare o idee foarte proastă, însă am nevoie de ajutor”, a notat Murray pe Instagram, ataşând un filmuleţ în care explică situaţia.

“Aseară, după cină aici la Indian Wells m-am întors la maşină pentru a reveni la hotel şi maşina nu mirosea grozav. Practic mi-am lăsat acolo pantofii de tenis, au fost 39 de grade, astfel că pantofii erau destul de uzi, transpiraţi, mirositori…

Am decis, când m-am întors la hotel, că încălţămintea trebuie să stea la aer, trebuie să se usuce, nu am balcon la cameră şi nu am vrut să îi las în cameră, ca să nu miroasă urât, aşa că m-am gândit să las pantofii sub maşină ca să se aerisească şi să se usuce peste noapte.

Dimineaţa, când am mers la maşină, pantofii nu mai erau. Aşa că a trebuit să merg la un magazin ca să îmi iau altă încălţăminte, o marcă diferită faţă de ce port de obicei, ceea ce nu este sfârşitul lumii, dar nu este ideal.

Mă pregăteam pentru antrenament, iar fizioterapeutul m-a întrebat: ‘Unde îţi este verigheta?’. Şi am reacţionat: ‘O, nu!’. Eu practic îmi leg inelul de pantofii de tenis când joc. Aşa că mi-a fost furată şi verigheta. Dacă cineva poate distribui acest mesaj sau are idee unde ar putea să fie ar fi de mare ajutor, ca să încerc să le recuperez. Aş aprecia mult. Mulţumesc”, a spus Andy Murray.