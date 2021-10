Actorul Daniel Craig, recompensat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame

Actorul britanic Daniel Craig, protagonist a cinci filme din seria „James Bond”, cunoscut şi pentru rolurile din lungmetraje ca „Munich” şi „Knives Out”, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, informează News.ro.

Craig, în vârstă de 53 de ani, a devenit a 2.704-a celebritate care a primit această recunoaştere.

Steaua a fost dezvelită miercuri pe 7007 Hollywood Boulevard – referire la numărul de cod al spionului britanic fictiv -, aproape de steaua unuia dintre precedesorii lui, Roger Moore.

Craig, care a jucat rolul James Bond începând cu anul 2006, a declarat că este „o onoare absolută să se meargă peste tine în Hollywood”.

El a fost prezentat de producătorii francizei, Michael G Wilson şi Barbara Broccoli, împreună cu actorul Rami Malek, care joacă în cel mai recent film din serie, „No Time To Die”.

Lungmetrajul a fost apreciat de critici şi de fanii seriei, a stabilit un record de încasări în primul weekend pe marile ecrane în Marea Britanie şi Irlanda şi este aşteptat să debuteze în fruntea box office-ului nord-american weekendul acesta, când va avea premiera peste ocean.

Stelele de pe Walk of Fame sunt acordate în fiecare an de Hollywood Chamber of Commerce, care alege din sute de înscrieri.

Beneficiarii plătesc o taxă de sponsorizare de 50.000 de dolari, care acoperă crearea şi instalarea stelei lor şi mentenanţa acesteia.