Tina Turner şi-a vândut drepturile de autor asupra catalogului muzical

Cântăreaţa Tina Turner şi-a trecut numele pe lista tot mai numeroasă a starurilor din industria muzicală care şi-au vândut recent drepturile de autor asupra cataloagelor lor muzicale, după ce a încheiat un acord cu grupul BMG, informează Agerpres.

Vedeta americană, în vârstă de 81 de ani, adeseori supranumită „regina rock-and-rollului”, a semnat un contract prin care şi-a vândut drepturile ce vizau încasările obţinute din vânzarea discurilor sale, procentul primit în calitate de compozitoare a pieselor sale, precum şi dreptul de folosire a numelui, imaginii şi reprezentărilor sale, a precizat compania BMG.

Suma pentru care a fost semnat acest acord nu a fost dezvăluită.

Catalogul muzical al cântăreţei Tina Turner include piese de mare succes, precum „Private Dancer”, „What’s Love Got To Do With It”, „The Best” şi „GoldenEye”, iar activitatea ei de artist solo include 10 albume de studio, două albume live, două coloane sonore şi cinci compilaţii, care s-au vândut împreună în peste 100 de milioane de copii la nivel mondial.