Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 08 – 14 Octombrie

Venom: Let There Be Carnage 3D / Venom: Să fie carnagiu Avanpremiera

Regia: Andy Serkis

Cu: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson

Gen Film: Actiune, Horror, SF

Durată: 102 min

Rating: N 15

Eddie deja s-a obișnuit cu viața în simbioză, deși traiul cu Venom numai comod nu este. Doar îl cunoaștem: imprevizibil și mucalit, obraznic și carismatic, se pricepe ca nimeni altul să provoace pe toată lumea. Doar nu se împiedică un extraterestru aparte de un reporter obraznic și cu gura mare care-i servește drept gazdă! Mai ales când i-e foame! Doar că acum nu se mai ciondănesc non-stop doar între ei: când reporterul are șansa istorică de a-i lua un interviu lui Cletus, Venom (până acum, fără rival) face cunoștință cu un nou simbiot, mult mai puternic și mai agresiv: Carnage – arma prin care asasinul în serie încarcerat de mulți ani vrea să semene haos în lume pentru a se răzbuna pentru suferințele îndurate

Vineri pana Joi 12:15; 13:45; 16:45; 18:00; 19:45; 20:20; 21:10; 21:35

The Addams Family 2

Regia: Greg Tiernan, Conrad Vernon, Kevin Pavlovic

Cu: Chloë Grace Moretz, Charlize Theron, Oscar Isaac, Bill Hader, Nick Kroll

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 98 min

Rating: AG

În această continuare a animației din 2019, Morticia și Gomez sunt deranjați de faptul că Wednesday și Pugsley cresc și nu mai vor să petreacă timp cu restul familiei.

Pentru a-și reclădi legăturile de familie, decid să plece toți cu camperul lor bântuit într-o vacanță. Aventura prin America îi aduce în tot felul de situații hilare, cu personaje stranii.

Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 12:00; 12:45; 14:10; 15:10

Subtitrat: Vineri pana Joi 15:55; 17:45

No Time to Die 3D / Nu e vreme de murit

Regia: Cary Joji Fukunaga

Cu: Ana de Armas, Naomie Harris, Daniel Craig, Ralph Fiennes, Léa Seydoux

Gen Film: Actiune, Aventuri, Thriller

Durată: 168 min

Rating: AP 12

Bond a părăsit serviciile secrete. Dar liniștea lui este de scurtă durată, iar vechiul său prieten Felix Leiter de la CIA își face apariția și îi cere ajutorul, conducându-l pe Bond pe urmele unui ticălos misterios, înarmat cu o nouă tehnologie periculoasă.

Vineri pana Joi 13:30; 14:50; 17:20; 18:20; 19:00; 20:40

Complet necunoscuți

Regia: Octavian Strunilă

Cu: Anca Dumitra, Andreea Grămoșteanu, Leonid Doni, Ada Galeș, Gabriel Răuță, Alexandru Conovaru, Adrian Ștefan

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 99 min

Rating: AP 12

Într-o seară, la un pahar de vin, 7 prieteni (soț-soție, iubiți, amici), intră într-un joc periculos: pun telefoanele pe masă și cad de acord ca la tot ce primesc în acea seară – apeluri, SMS-uri, mesaje whatsapp, emailuri – să răspundă pe speaker sau să citească cu voce tare. De aici… totul o ia razna.

Vineri pana Joi 16:30

România sălbatică

Regia: Dan Dinu, Cosmin Dumitrache

Cu: Adrian Titieni

Gen Film: Documentar

Durată: 128 min

Rating: AG

La confluența dintre Carpați, Dunăre și Marea Neagră, se află unul dintre locurile cu cea mai mare biodiversitate din Europa. Mărturie stau imaginile surprinse timp de mai bine de 7 ani de către Dan Dinu și Cosmin Dumitrache în cel mai amplu documentar dedicat naturii din țara noastră. Filmul te va purta timp de 2 ore în cele mai sălbatice zone din România, printre cele mai interesante animale, pentru a descoperi cele mai frumoase povești. Țara ta, așa cum nu ai văzut-o până acum!

Vineri pana Joi 14:25

The Boss Baby: Family Business 3D / Boss Baby: Afaceri de familie

Regia: Tom McGrath

Cu: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris, Ariana Greenblatt, Jeff Goldblum

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 113 min

Rating: AG

În continuarea comediei animate-blockbuster nominalizate la Oscar®, produsă de DreamWorks Animation, frații Templeton – Tim (James Marsden) și fratele său Boss Baby Ted (Alec Baldwin) – au devenit adulți și s-au îndepărtat unul de celălalt. Tim este acum un tată căsătorit. Ted este CEO al unui fond financiar. Dar un nou bebe-șef cu o abordare modernă și o atitudine de învingător este pe cale să-i reunească din nou… și să inspire o nouă afacere de familie.

Dublat: Vineri pana Joi 15:25

Zăpadă, Ceai și Dragoste

Regia: Cătălin Bugean

Cu: Liviu Vârciu, Levent Sali, Angel Popescu

Gen Film: Comedie, SF

Durată: 120 min

Rating: AP 12

Zăpadă, Ceai si Dragoste spune povestea a trei prieteni care printr-o conjunctura mai putin fericită ajung la închisoare. Acolo își plănuiesc evadarea și cu ajutorul unui mafiot local reusesc sa evadeze doar pentru a pregati urmatorul jaf.

Vineri pana Joi 18:40

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 3D / Shang-Chi și legenda celor zece inele

Regia: Destin Cretton

Cu: Awkwafina, Michelle Yeoh, Simu Liu, Florian Munteanu

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 139 min

Rating: AP 12

Shang-Chi, eroul acestui film, este „Stăpânul Kung-Fu” din Marvel Comics. Când el este atras în organizația clandestină a celor Zece Inele, devine forțat să se confrunte cu trecutul pe care credea că l-a lăsat în urmă.

Vineri pana Joi 17:00

PAW Patrol: The Movie / Patrula cățelușilor: Filmul Avanpremiera

Regia: Cal Brunker

Cu: Iain Armitage, Will Brisbin, Ron Pardo, Marsai Martin, Yara Shahidi, Kim Kardashian West

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Patrula cățelușilor a pornit într-o nouă misiune! Când cel mai mare rival al lor, Humndinger, devine primar în orășelul vecin, Orașul Aventurii, și începe să semene haos în calea lui împreună cu o bandă de pisici neobrăzate, Ryder își adună echipa de cățeluși pentru a înfrunta cea mai mare provocare din cariera lor! În timp ce unul dintre cățeluși trebuie să se împace cu trecutul lui în Orașul Aventurii, echipa își găsește un aliat nou, pe descurcărețul șoricar Liberty. Împreună, înarmați cu gadgeturi nemaivăzute și cu echipament high-tech, Patrula se luptă pentru a salva cetățenii din Orașul Aventurii!

Dublat: Vineri pana Joi 13:00

Jungle Cruise 3D / Croazieră în junglă

Regia: Jaume Collet-Serra

Cu: Dwayne Johnson, Emily Blunt

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 132 min

Rating: AP 12

Acțiunea este plasată la începutul secolului XX, unde căpitanul Frank, care conduce o mică ambarcațiuni fluvială, pleacă împreună cu Lily Houghton, om de știință, și cu fratele acesteia, într-o misiune în junglă pentru a găsi Arborele Vieții, despre care se crede că deține puteri vindecătoare. În tot acest timp, cei trei trebuie să lupte împotriva animalelor sălbatice și a unei expediții germane concurente. Filmul are la bază una dintre atracțiile principale ale parcului tematic Disneyland.

Vineri pana Joi 20:00

Luca 3D

Regia: Enrico Casarosa

Cu: Maya Rudolph, Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Giacomo Gianniotti, Jim Gaffigan

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

Luca, un băiețel simpatic, trăiește o vară de neuitat pe Riviera italiană, plină de gelato, paste și nenumărate plimbări pe scuter. Luca împărtășește aceste aventuri cu noul său cel mai bun prieten, dar toată distracția este amenințată de un secret profund ținut: el este un monstru marin dintr-o altă lume, chiar de sub suprafața oceanului.

Dublat: Vineri pana Joi 13:15

