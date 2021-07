Hobby-urile, pierdere de vreme sau beneficiu?

Îți place să desenezi, să pictezi, să scrii, să cânți cu vocea sau la un instrument, să practici un sport, să dansezi, să colecționezi lucruri? Îți place să faci asta pentru că te relaxează, te face să te simți împlinit, te aduce împreună cu oameni noi care îți împărtășesc entuziasmul și preferințele. Însă de multe ori alegem să amânăm începerea unei activități care ne aduce doar recompense simbolice (bucurie, satisfacție, încurajări și respect din partea celorlalți), pentru acele activități care credem că ar „conta” mai mult pentru societate: teme, ore și meditații, job etc.

Desigur, nu este nimic în neregulă cu mersul la școală ori la job, însă dacă facem mereu lucruri pe care le considerăm respectabile (de către ceilalți), “de viitor” (de către ceilalți) sau “cu cap” (din nou, judecat din perpectiva altora), putem ajunge să ne simțim stresați, plictisiți sau chiar nefericiți.

Ajungem să ne punem întrebări: de ce mă simt așa, dacă fac lucruri care contează, care sunt benefice pentru viitorul meu, pentru cariera mea? Poate pentru că nu adaugi la lista de lucruri autoimpuse sau impuse de ceilalți acele activități pe care nu e musai să le faci (nu se întâmplă nimic dacă nu cânți sub duș sau dacă nu stai până noaptea târziu să finisezi un desen) – pentru că nu îți afectează imediat și direct viața, dar care se dovedesc a fi vitale pe temen lung, atunci când vorbim de starea noastră de bine. Ce lucruri? Păi hobby-urile!

Adolescenteen.ro ne spune de ce nu e bine să le mai amâni și să le diminuezi importanța.

Ne fac să ne simțim bine și pot de multe ori să salveze o zi “groaznică”

Facem fotografii pentru că ne place (desigur, lucrul asta nu e neapărat adevărat dacă motivul principal al unei poze e să o pui pe Instagram sau pe Facebook) sau scriem poezii sau texte nu pentru a primi o notă, ci pentru a exprima trăiri, emoții, gânduri. Ideea este că practicarea unui hobby e alimentată de o motivație internă, nu de ce s-ar îmtâmpla sau de ce am primi dacă am face lucrul x sau gestul y.

Îți permit să îndrăznești să fii tu

Chiar dacă sună a replică dintr-un discurs motivațional, a fi autentic (ups, din nou jargon motivațional) este un lucru destul de rar în ziua de azi. Lucru cam paradoxal, având în vedere că rețelele de socializare încurajează „hiperpersonalizarea”.

Peste tot întâlnim replici de genul: „Be yourself, nothing else matters” (fii tu însuţi, nimic altceva nu contează), dar, din pacate, replicile acestea primesc un like, eventual un share și nimic mai mult. E destul de greu să faci față unor remarci de genul: „Da’ ce te-a apucat să practici balet la 30 de ani? Pentru ce? Doar ești avocat…” sau „La ce îți folosește să scrii o carte ilustrată când tu ai BAC-ul peste câteva luni?”.

Aşa, şi? Oamenii sunt ființe complexe, care au preferințe și aptitudini multiple… nu că putem face orice perfect, dar nu despre asta este vorba: poate nu vei ajunge noul Mircea Cărtărescu sau poate nu vei ajunge niciodată la Hollywood, dar, cu siguranţă, te vei simți împlinit și fericit – pentru că faci ceea ce iubești să faci, iar orice discuție despre perfecțiune și beneficii materiale devine de prisos.

Hobby-urile ne ancorează în prezent

Atunci când suntem prinși în realizarea unui website, de pildă, sau în finisarea unui desen, uităm cu totul de timp și ne adâncim în acea activitate fără să ne gândim la trecut ori la viitor.

Hobby-urile sunt benefice pentru sănătatea fizică și psihică

Studiile din domeniul psihologiei ne arată că practicarea unui hobby (și nu ne referim neapărat la sport) se asociază cu sănătatea corpului nostru: niveluri mai scăzute de cortisol (hormonul stresului), scăderea presiunii sangvine. Mai mult, persoanele care în mod constant alocă timp unuia sau mai multor hobby sunt mai puțin triste, furioase ori plictisite.

Hobby-urile ne apropie de alții

Nu e nimic mai frumos și mai satisfăcător decât sentimentul pe care îl ai atunci când afli că mai există cineva care îți împărtășește pasiunea pentru colecționat nasturi sau pentru drumeții în natură. Trăsăturile și activitățile pe care le avem în comun cu ceilalți ne aduc împreună și ne crează contexte minunate care pot lega prietenii semnificative și longevive. Dare to share what you like!

Dacă nu te-am convins cu acest articol să începi să te gândești serios să îți găsești un hobby sau să le apreciezi pe cele pe care le ai deja, sper măcar că am reușit să te fac să conștientizezi importanța lor și încurajarea lor.