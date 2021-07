Grădina Zoologică din Braşov este foarte căutată în zilele cu caniculă

Cea mai mare grădină zoologică din ţară are multe animale care nu pot fi văzute în altă parte în România. Lumea vine aici şi pentru că e un loc mult mai răcoros faţă de centrul oraşului.

În zilele toride de vară, cu toţii căutăm locurile răcoroase sau în care ne putem scălda, astfel încât căldura să ne afecteze cât mai puţin. Chiar dacă este un oraş de munte, cu temperaturi nu atât de greu suportabile ca în cazul celor de câmpie, Braşovul are şi el perioade în care locuitorii caută să fugă de căldură. Cum oraşul nu prea are ştranduri şi piscine, braşovenii au cu totul alte metode de răcorire. Oraşul are un munte chiar în centru, cu o pădure răcoroasă şi mai multe dealuri, unele dintre ele împădurite.

Un cartier situat în apropierea pădurii este Noua, unde există un ştrand şi un lac, dar şi Grădina Zoologică. Pentru că aici este, de obicei, cu câteva grade mai răcoare decât în centrul oraşului, mulţi braşoveni, dar şi turişti, preferă să vină în această zonă a oraşului.

Specii care nu se găsesc în alte parcuri zoo

Cea mai mare grădină zoologică din ţară are şi un număr mare de specii de animale, dar, mai ales, are multe animale care nu se regăsesc în alte parcuri zoo din ţară. Între acestea se numără suricatele, panda roşu, leopardul zăpezilor, peşti piranha sau câteva specii de păsări răpitoare.

Pe lângă animalele deosebite, conducerea organizează din timp în timp zile ale îngrijitorilor, în care aceştia răspund întrebărilor vizitatorilor. Le oferă atât date generale despre anumite specii, cât şi despre comportamentul diferit al indivizilor din aceeaşi specie, cum îi hrănesc pe aceştia, ce nume au şi multe altele care fac ca, în special micuţii, dar şi mulţi dintre adulţi, să nu mai înceteze cu întrebările.

