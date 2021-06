Metallica va sărbători în septembrie 30 de ani de la lansarea faimosului „The Black Album”

Metallica va sărbători pe 10 septembrie 30 de ani de la lansarea faimosului „The Black Album”. Cu această ocazie, muzicienii au prevăzut o dublă lansare: reeditarea clasicului disc şi „The Metallica Blacklist”, un album imaginat cu cele mai mari staruri ale momentului.

Reeditarea „Black Album” va propune o remasterizare a discului, precum şi „multe înregistrări şi videoclipuri inedite”, conform unui comunicat al formaţiei, potrivit News.ro.

„Aceste mărturii arată viaţa grupului în studio în perioada înregistrării discului dar şi incredibila prezenţă pe scenă prin concertele lor unice”.

O ediţie luxoasă va conţine o carte de 120 de pagini şi litografii.

„The Metallica Blacklist” va fi „mai mult decât un simplu ambum omagial”. Anunţat drept „unul dintre cele mai ambiţioase proiecte concepute vreodată de echipa Metallica”, acesta va reuni mai mult de 50 de artişti – între care J. Balvin, Elton John, Miley Cyrus, Weezer sau St. Vincent. Veniturile rezultate vor merge către asociaţii caritabile.

Cu melodii precum „Enter Sandman”, „The Unforgiven”, „Nothing Else Matters”, „Wherever I May Roam” şi „Sad But True”, „The Black Album” a fost vândut în peste 30 de milioane de exemplare în lume