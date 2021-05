Kim Kardashian a cumpărat, la licitaţie, un costum al lui Janet Jackson

Vedeta de televiziune Kim Kardashian a cumpărat, într-o licitaţie care a avut loc weekendul acesta, o costumaţie purtată de cântăreaţa Janet Jackson în videoclipul „If”, scrie News.ro.

Cu 25.000 de dolari, sumă confirmată ulterior de Julien’s Auctions, Kardashian a intrat în posesia unui top şi a unei perechi de pantaloni purtate de Jackson în clipul lansat în 1993.

„Pentru ziua lui Janet Jackson, pentru că sunt un mare fan. Nu pot să cred că am câştigat acest costum la Julien’s Auctions”, a scris Kardashian duminică pe Instagram, unde a partajat şi o imagine cu Jackson îmbrăcată în costum.

Cântăreaţa i-a replicat printr-o postare în Instagram Stories: „Mulţumesc foarte mult, Kim Kardashian! Sper că «If» îţi oferă la fel de multă plăcere pe cât mi-a oferit mie”.

La licitaţia „Iconic Treasures From the Legendary Career and Life of Janet Jackson”, care s-a încheiat duminică, în ziua în care artista a împlinit vârsta de 55 de ani, au fost vândute mai mult de 1.000 de obiecte.

Costumul purtat de ea în videoclipul piesei „Scream”, cântate cu Michael Jackson, a fost adjudecat contra sumei de 125.000 de dolari.

Banii obţinuţi din licitaţie vor fi donaţi Compassion International, organizaţie care ajută copiii săraci.