A murit modelul şi cântăreţul Nick Kamen, celebru în anii ’80

Fostul model şi cântăreţ britanic Nick Kamen, cunoscut mai ales pentru piesa „I Promised Myself”, a murit marţi noapte, la vârsta de 59 de ani, după o boală îndelungată, informează Digi24.

Vestea tristă a fost confirmată pentru BBC de un prieten al familiei; Boy George a mărturisit că decesul regretatului cântăreț britanic a survenit marți noaptea, 4 mai 2021.

Fostul model, pe numele său adevărat Ivor Neville Kamen, a devenit cunoscut în 1985, după ce a apărut într-o reclamă la marca de jeans Levi’s 501, în care era văzut într-o spălătorie, purtând doar boxeri în timp ce mai multe femei îl urmăreau cu privirile, scrie Agerpres.

Reclama, pe acordurile piesei „I Heard It Through The Grapevine” a lui Marvin Gaye, a contribuit la creşterea vânzărilor mărcii şi l-a propulsat pe Kamen la rangul de „sex simbol”, fapt ce a atras atenţia divei pop Madonna.

Fascinată de carisma şi de vocea frumoasă a modelului britanic, după cum a declarat ea atunci postului BBC, Madonna i-a permis lui Kamen să înregistreze una dintre piesele ei rămase în afara albumului „True Blue”, iar artista a asigurat partea de backing vocals.

Cu piesa compuă de Madonna ”Each Time You Break My Heart” a ajuns, de asemenea, pe locul 5 în topul Billboard’s Dance Club Songs în mai 1987. A petrecut 11 săptămâni în top. A atins locul 16 în clasamentul pop al Marii Britanii, dar a ajuns pe primul loc în Italia. A reușit să revină în topurile de specialitate în Italia cu ”Tell Me”, din 1988, la care Madonna a colaborat din nou. Ulterior avea să ajungă pe locul 1 în Austria și Suedia cu ”I Promised Myself” în 1990.

După o carieră de succes la finele anilor ’80, începutul anilor ’90, Nick Kamen s-a retras din lumea muzicii. Nu a mai apărut la concerte, dar a rămas în spate, ca producător, ajutând și alți tineri artiști să se afirme. Cauza exactă a morții sale nu a fost încă clarificată.

Prietenul și colegul său cântăreț Boy George a scris un mesaj emoționant, descriindu-l pe Kamen drept „cel mai frumos și mai dulce om”. Madonna, cea care i-a lansat de fapt cariera, i-a adus un omagiu colaboratorului ei miercuri, cu imagini ale celor doi și coperta ”Every Time You Break My Heart”.

„Îmi frânge inima să știu că ai dispărut. Ai fost întotdeauna un om atât de dulce și am suferit prea mult. Sper că ești mai fericit oriunde te-ai afla, Nick Kamen”, a scris Madonna pe site-urile sale sociale.

John Taylor, de la Duran Duran, a declarat, la rândul său, că modelul a fost „unul dintre cei mai amabili şi mai afectuoşi bărbaţi” pe care i-a cunoscut vreodată.