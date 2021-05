Trupa americană Red Hot Chili Peppers îşi vinde catalogul muzical pentru mai mult de 140 de milioane de dolari către compania britanică de investiţii Hipgnosis Songs, informează News.ro.

Grupul, care a fost înfiinţat în 1982, are un catalog solid, ce cuprinde piese precum „Under the Bridge”, „Give It Away”, „Dani California” şi „Knock Me Down”, iar bateristul Chad Smith a confirmat recent că lucrează la un nou album.

Muzica trupei este, în mare parte, scrisă de membri-cheie ai grupului începând cu 1989 – solistul Anthony Kiedis, basistul Flea, bateristul Chad Smith şi chitaristul John Frusciante, care a revenit recent, pentru a treia oară, în grup.

Potrivit Billboard, catalogul e administrat de Moebetoblame Music, sub consilierea avocatului Eric Greenspan. Sursele Variety au precizat că el a gestionat înţelegerea pentru trupă. Este considerat că acest catalog generează între 5 şi 6 milioane de dolari în acţiuni nete ale publisherilor.

Red Hot Chili Peppers a încheiat toamna trecută contractul cu Q Prime, care a manageriat trupa mai mult de 20 de ani, şi a confirmat că a semnat un contract cu managerul Guy Oseary, care lucrează cu U2 şi Madonna.

Hipgnosis Songs Fund, care permite oamenilor să investească în melodii de top, a cumpărat, în decurs de trei ani, cataloagele unora ca Shakira, Neil Young, Lindsey Buckingham, Jimmy Iovine, Timbaland, Chrissie Hynde (solista Pretenders), RZA (Wu-Tang Clan), Blondie, Barry Manilow şi Jeff Bhasker.

Fondat de Merck Mercuriadis, cu Nile Rodgers co-fondator, Hipgnosis transformă redevenţele în flux de venituri.