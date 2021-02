Actorul Dustin Diamond a murit la doar 44 de ani

Actorul Dustin Diamond, care a jucat rolul lui Screech în sitcomul „Salvați de clopoțel”, a murit la 44 de ani, de cancer pulmonar, anunţă digi24.

Luna trecută, actorul a fost diagnosticat cu cancer în stadiul patru, după ce a acuzat dureri în tot corpul. El a fost internat într-un spital din Florida.

Diamond a obținut rolul lui Samuel „Screech” Powers în comedia Disney Channel „Good Morning, Miss Bliss”, care a precedat „Salvați de clopoțel”, în 1988, când avea 11 ani și era în clasa a cincea. El a concurat atunci cu alți 5.000 de copii.

Spectatorii l-au urmărit pe Diamond crescând, în timp ce el continua să îl interpreteze pe „Screech” în „Saved by the Bell”, care a durat patru sezoane (1989-1993). Când a fost difuzat ultimul episod, Diamond avea 23 de ani.

În anii următori, Diamond a început o nouă carieră, devenind comic de stand-up.

Diamond a apărut și în filmele „Made” (2001), „Pauly Shore Is Dead” (2003), „Dickie Roberts: Former Child Star” (2003), „Tetherball: The Movie” (2010), „All Wifed Out” (2012) și „College Fright Night” (2014) și a fost producător executiv al filmului de televiziune din 2014 „The Unauthorized Saved by the Bell Story”.