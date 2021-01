Franciza „Game of Thrones” ar putea fi extinsă la animaţie într-o nouă serie pentru serviciul de streaming HBO Max, relatează joi Reuters. Acesta citează o informaţie publicată miercuri de The Hollywood Reporter.

Directori din cadrul HBO Max al WarnerMedia, companie deţinută de AT&T Inc., au început să organizeze întrevederi cu scenarişti în legătură cu o posibilă serie dramatică de animaţie. Aceasta este destinată publicului adult, potrivit The Hollywood Reporter. Un purtător de cuvânt al HBO nu a dorit că comenteze această informaţie, notează Reuters.

„Game of Thrones”, bazat pe romanele lui George R.R. Martin, a devenit un fenomen global şi a câştigat 12 premii Emmy.A obţinut inclusiv cea mai importantă distincţie, pentru cel mai bun serial dramatic.

Seria şi-a încheiat difuzarea pe HBO în 2019. Directorii din cadrul serviciului de streaming au lucrat pentru a dezvolta noi programe în cadrul francizei, pe o piaţă concurenţială, cu actori precum Walt Disney Co, Netflix Inc şi altele care se luptă pentru atragerea publicului pe platformele de streaming.

HBO lucrează în prezent la o serie spinoff intitulată „House of the Dragon”. Acţiunea va avea loc cu 300 de ani înainte de evenimentele din „Game of Thrones”. Seria ar putea debuta anul următor.