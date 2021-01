HBO pregătește un nou serial din seria „Game of Thrones”

HBO pregătește un serial prequel pentru „Game of Thrones” . Televiziunea americană pregătește o adaptare a „Tales of Dunk and Egg”, bazată pe o serie de romane scrise de George R.R. Martin și a cărei acţiune are loc înainte de evenimentele din Game of Thrones, scrie hotnews.

Fiecare episod va dura o oră, iar povestea seriei va fi plasată cu 90 de ani înaintea celei din GoT, fiind centrată pe aventurile lui Ser Duncan the Tall (Dunk) şi ale tânărului Aegon V Targaryen (Egg).

Până în prezent Martin a publicat trei romane în seria Tales of Dunk and Egg: „The Hedge Knight” (1998), „The Sworn Sword” (2003) şi „The Mystery Knight” (2010). În 2015, cele trei au fost publicate împreună sub numele „A Knight of the Seven Kingdoms”.

Potrivit unor surse, proiectul este prioritar pentru HBO, televiziunea dorind să construiască pe baza succesului pe care l-a avut „Game of Thrones”.

Reprezentanții rețelei au refuzat să confirme informația, dar dacă proiectul se va materializa, acesta va fi al doilea prequel Game of Thrones care ajunge să fie realizat.

În prezent HBO lucrează la serialul „House of the Dragon”, care ar urma să fie lansat în 2022, relatează Variety.