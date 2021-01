A murit actriţa Mira Furlan, cunoscută din serialele „Lost” şi „Babylon 5”

Actriţa Mira Furlan, cunoscută mai ales datorită rolurilor din serialele „Lost” şi „Babylon 5„, a murit la vârsta de 65 de ani, anunță agerpres.

Moartea vedetei, care s-a născut la Zagreb, a fost confirmată pe contul său oficial de Twitter şi, ulterior, de producătorul „Babylon 5”, J. Michael Straczynski, relatează The Independent.



Momentan nu se cunosc prea multe detalii despre cauza morţii acesteia.

Pe contul său de Twitter, un mesaj care anunţă decesul său este însoţit de o declaraţie a actriţei. „Nu mi-e teamă”, se arată în citat. „Lăsaţi-mă să închid ochii şi să simt frumuseţea din jurul meu. Şi să respir sub cerul întunecat, plin de stele. Inspiră. Expiră. Asta e tot”.



Într-un mesaj postat pe Twitter, Straczynski a descris-o pe Furlan drept o „femeie bună şi blândă, o actriţă uimitor de talentată şi o prietenă a tuturor celor din distribuţia şi echipa Babylon 5”. El a spus că știa că starea de sănătate a actriței se înrăutățise, dar spera că aceasta se va face bine.

Repere biografic

Furlan a fost membru al Teatrului Național Croat din Zagreb și a apărut frecvent la televiziunile și în filmele iugoslave.

A jucat rolul Ankica Vidmar în filmul When Father Was Away on Business, care a câștigat Palme de Aur la Festivalul de Film de la Cannes din 1985 și a fost nominalizată la Premiul Academiei pentru cel mai bun film în limba străină.

La sfârșitul anilor 1980, a jucat în producții de teatru atât în Zagreb, cât și în Belgrad.

În noiembrie 1991, Mira Furlan a emigrat în Statele Unite împreună cu soţul său, regizorul Goran Gajic.

În 1998, ea a lansat un album muzical, Melodii din filme care nu s-au făcut niciodată.

În serialul de televiziune „Babylon 5”, Furlan a interpretat-o pe Delenn, ambasadoarea Minbari pe staţia spaţială Babylon 5.



În 2004, ea s-a alăturat distribuţiei serialului „Lost” în rolul Danielle Rousseau, un om de ştiinţă francez care a rămas pe insula misterioasă unde se petrece acţiunea serialului în urma unui naufragiu.