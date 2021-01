Reacția lui Ilie Năstase, după ce soția sa a sunat la 112 și a acuzat că a fost agresată fizic

Ilie Năstase a avut vineri seara un conflict cu soţia sa, Ioana Năstase, iar aceasta a sunat la 112 şi a afirmat că a fost agresată fizic de fostul lider mondial.

Reacţia lui Ilie Năstase

Fostul sportiv a oferit şi o primă reacţie după ce în presă au apărut informaţii cu privire la incidentul petrecut vineri seara.

„Ce a apărut? Că mi-am bătut soția? Așa spune ea? Nu îmi aduc aminte. Nu a făcut plângere pentru că mă respectă? Dacă așa zice ea, întrebați-o pe ea mai bine…”, a declarat Ilie Năstase pentru ProSport.

Incidentul s-ar fi petrecut într-o locaţie din Bucureşti, iar Ioana Năstase ar fi refuzat ulterior să depună plângere împotriva soţului ei.

Ioana Năstase a sunat la 112: „Sunt atât de speriată încât nu-mi găsesc cuvintele”

Ioana Năstase s-a declarat șocată de cele trăite vineri seara.

„E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni.

Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Nicodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare.

Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc… Nu mă așteptam să se afle la presă, dar nici nu pot să nu răspund, că ar fi urât din partea mea. Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele…”, a spus Ioana Năstase.

Ce spune Poliția

Iată ce transmite Poliția Capitalei despre incident:

„Cu privire la informațiile apărute în spațiul public, facem următoarele precizări: În seara de 8 ianuarie 2021, prin apel 112 a fost sesizat un conflict casnic.

La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul Secției 2, care au luat legătura cu persoana care a reclamat situația. Aceasta a refuzat să formuleze plângere sau punerea în aplicare a unui ordin de protecție provizoriu”.