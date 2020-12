Familia Kardashian revine în televiziune cu o emisiune pe platforma Hulu

Platforma de streaming Hulu a anunţat joi că a semnat un contract cu Kim, Khloe şi Kourtney Kardashian, cu mama lor, Kris Jenner, şi surorile vitrege, Kylie şi Kendall Jenner, scrie agerpres.

Conform contractului, membrele familiei Kardashian vor crea un conţinut original, care va fi difuzat pe platforma Hulu, aflată în proprietatea Disney, în Statele Unite, iar în multe alte ţări, pe platforma Star, a precizat Hulu.

Hulu nu a anunţat dacă membrele familiei Kardashian, care au zeci de milioane de urmăritori pe Instagram şi Twitter, vor fi chiar ele protagonistele noii emisiuni şi nu au oferit alte detalii asupra tipului de producţie pe care acestea îl vor crea în urma contractului multianual.

Platforma a anunţat că premiera noii emisiuni este preconizată să aibă loc la finalul anului 2021.

Numai ce se retrăseseră din lumina reflectoarelor

În urmă cu trei luni, celebra familie din Los Angeles a anunţat că în 2021 va pune capăt emisiunii ”Keeping Up With the Kardashians”, difuzată de postul E!, al grupului NBCUniversal, după 14 ani de la premieră.

Familia Kardashian nu a oferit niciun motiv pentru decizia luată, dar canalul de televiziune E! a precizat, la vremea respectivă, că vedetele Kardashian au decis ”să nu-şi mai ducă vieţile în lumina reflectoarelor”.

”Keeping Up with the Kardashians”, care a documentat vieţile personale ale membrilor familiei Kardashian, i-a propulsat către celebritate, lansându-le cariere în lumea modei, modelingului şi a produselor de înfrumuseţare.