Un porumbel călător belgian a fost vândut la licitație cu 1,6 milioane de euro

Un porumbel călător belgian, în vârstă de doi ani, a fost vândut pentru suma record de 1,6 milioane de euro la o licitație care s-a încheiat duminică, scrie theguardiancom.

E prima oară când o femelă este mai scumpă ca un mascul

Ofertele pentru porumbița Kim au atins 1,32 milioane de euro în ultima săptămână, depășind recordul anterior de 1.252.000 de euro stabilit în martie 2019 pentru un alt porumbel belgian, Armando. Apoi au urcat în ultimele 30 de minute de licitație, duminică.

„Aceste prețuri record sunt incredibile, deoarece este vorba de o femeie. Armando era mascul. De obicei, un mascul valorează mai mult decât o femelă, deoarece poate produce mai mulți descendenți”, a declarat Nikolaas Gyselbrecht, directorul executiv al Pipa, casa de licitații online care a efectuat vânzarea.

Gyselbrecht a spus că New Kim are doar doi ani și a concurat doar în 2018, câștigând titlul de cea mai bună pasăre tânără din Belgia, ceea ce a dus la o pensionare anticipată. Porumbeii se pot reproduce, de obicei, până la 10 ani, așa că New Kim poate face mulți pui de acum încolo.

Licitația a durat două săptămâni

Licitația a început la 200 euro pe 2 noiembrie și a crescut la 1,31 milioane euro în mai puțin de 90 de minute, cu o ofertă a unui grup sud-african. Doi colecționari bogați chinezi s-au luptat duminică.

„Nu pot să spun decțt că suntem complet șocați”, a declarat Kurt Van de Wouwer, a cărui familie a crescut-o pe New Kim.

Entuziasmul chinezilor pentru cursele de porumbei pe distanțe lungi a crescut brusc prețurile, păsările din Belgia, considerată centrul tradițional al sportului, fiind deosebit de apreciate.

Gyselbrecht a spus că nicio altă țară nu are o concentrație atât de mare de pasionați de porumbei precum Belgia.

„Aveți 20.000 de columbofili într-o țară foarte mică care concurează între ei la un nivel foarte înalt. Este ca Liga Campionilor ”, a spus el.