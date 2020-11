Olanda testează prima mașină zburătoare pe drumurile publice din UE

O mașină zburătoare realizată în Olanda a primit permisiunea de a circula pe drumurile publice din Uniunea Europeană, scrie go4it.ro.

Prototipul Liberty, realizat de compania PAL-V, este primul vehicul de acest gen care primește undă verde pentru a fi testat pe drumuri publice europene.

Vehiculul are un rotor pliabil și un motor pe benzină. Liberty are o autonomie de până la 1.315 km pe șosele. În aer, mașina poate sta cel mult 4,3 ore și poate atinge o viteză maximă de 180 km/h. Rezervorul are o capacitate de 100 de litri.

Mașina trece de la mod automobil la mod aeronavă în cinci-zece minute, iar pentru decolare și aterizare este nevoie de o pistă/șosea de 180-330 de metri.

30 de comezi pentru mașina care costă jumătate de milion de euro

Lucrul la acest proiect a început în 2007. Există înregistrări video cu mașina rulând pe pământ, dar nu foarte multe cu ea în aer. Asta nu i-a împiedicat, însă, pe entuziaști să parieze pe Liberty.

Potrivit producătorului, 30 de persoane din Olanda au comandat și plătit deja pentru vehicul. Numărul nu pare mare, dar mașina zburătoare olandeză costă aproximativ 550.000 de euro.

PAL-V încă nu a primit, de la autoritățile olandeze, undă verde pentru producția de serie, iar permisiunea de zbor de la European Aviation Safety Agency ar putea veni cel mai devreme în 2022.

Primul stat din lume care le-a permis mașinilor zburătoare să circule pe drumurile publice a fost New Hampshire, din SUA.