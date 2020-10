Whitney Houston, primul artist de culoare cu trei discuri de diamant

Whitney Houston a devenit primul artist de culoare din toate timpurile care obţine trei discuri de diamant în palmaresul său comercial, după ce albumul „Whitney“ (1987) a depăşit 10 milioane de copii vândute, o condiţie necesară pentru a fi inclus în această categorie de Asociaţia Industriei de Înregistrare din SUA (RIAA), relatează EFE, citată de agerpres.

Cel care a fost al doilea album al regretatei dive americane, câştigător a zece discuri de platină în SUA, se alătură altor două albume înscrise deja în această categorie: debutul său „Whitney Houston“ (1985), onorat cu 13 discuri de platină, şi coloana sonoră a filmului „The Bodyguard“ (1992), cel mai mare succes al său ca număr de vânzări, cu 18 milioane de exemplare vândute în ţară (45 de milioane în întreaga lume).

Niciun alt artist masculin sau feminin, solist sau grup nu a atins acest număr de discuri de diamant, o informaţie ce coincide şi cu un alt record obţinut de Whitney Houston (Newark, 1963), al cărei hit „I Will Always Love You“ a depăşit un miliard de vizualizări pe Youtube.

Festivitatea de includere în Rock and Roll Hall of Fame, pe 7 noiembrie

Albumul „Whitney“, care s-a vândut în întreaga lume în 20 de milioane de exemplare, include patru piese care au urcat pe primul loc în top-ul muzical din SUA: „I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)“, „Didn’t We Almost Have It All“, „So Emotional“ şi „Where Do Broken Hearts Go“, devenind prima artistă feminină cu patru cântece devenite consecutiv Number One.

Când a fost lansat, albumul a debutat pe prima poziţie a clasamentului, ceea ce nu mai reuşise până atunci niciun alt album de studio al unei artiste feminine. Albumul avea să-i aducă lui Whitney premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare pop vocală, pentru cântecul „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“.

Whitney Houston, care a murit în 2012 după ce s-a înecat accidental în cada de baie a unui hotel în urma unei supradoze de medicamente şi cocaină, a fost desemnată în acel an pentru a fi introdusă în prestigiosul panteon al artiştilor Rock and Roll Hall of Fame. Se prevede ca acest lucru să se materializeze în cadrul unui program special, care va fi difuzat pe 7 noiembrie.