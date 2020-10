A murit cântăreţul Johnny Nash

A murit Johnny Nash, faimos mai ales pentru piesa „I Can See Clearly Now“. Avea 80 de ani și a murit în Houston, Texas, din cauze naturale, scrie ansa.

Johnny Nash a început ca muzică pop, dar cele mai faimoase piese ale sale au fost melodii reggae. Este considerat unul dintre primii cântăreți nejamaicani care au înregistrat muzică reggae la Kingston, în Jamaica, și a fost prieten cu Bob Marley.

„I Can See Clearly Now“, lansat în 1972, a fost în fruntea topurilor săptămâni întregi. Nash a devenit popular și pentru interpretarea coloanei sonore a desenului animat „The Invincible Hercules“.