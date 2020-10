Warner Bros amână lansarea filmelor „Dune“ și „The Batman“

Studioul de filme Warner Bros a anunţat că amână lansarea filmelor „Dune“ și „The Batman“, transmite Reuters, citată de digi24.

„Dune“ întârzie un an

Lansarea filmului „Dune“, un SF regizat de canadianul Dennis Villeneuve, a fost amânată pentru octombrie 2021, după ce iniţial fusese anunţată pentru luna decembrie a acestui an.

“Dune” a atras multă atenție datorită distribuției sale, care-l include pe actorul de 24 de ani Timothee Chalamet, ce a fost nominalizat la un premiu Oscar pentru rolul său în fimul „Call Me by Your Name“, din 2017.

„The Batman“ vine abia în 2022

Premiera filmului „The Batman“, care îl are în rol principal pe Robert Pattinson, a fost decalată pentru primăvara anului 2022, față de programarea inițială din octombrie 2021.

Anterior, filmarea la „The Batman“ a fost sistată timp de două săptămâni, după ce un membru al echipei de producție a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Filmarea a fost reluată în Marea Britanie luna trecută, iar Warner Bros nu a confirmat sau negat informațiile că persoana contaminată ar fi fost Pattinson.

Printre lansările de filme cu buget mare produse de Warner Bros care vor fi amânate se numără „Tenet“, „Wonder Woman 1984“, „The Flash“ şi „Shazam 2“.

Premiera noului film James Bond „No Time to Die“, produs de MGM și Universal Pictures, a fost de asemenea amânată până în aprilie 2021.

Pandemia falimentează cinematografele

Lansările de filme au fost întârziate chiar și după ce restricțiile au fost relaxate, oamenii fiind încă precauți față de intrarea în sălile de cinema. Multe săli au rămas închise.

Luni, al doilea cel mai mare lanț de cinematografe din lume, Cineworld, a decis să-și închidă temporar sălile din Regatul Unit și SUA, în încercarea de a supraviețui unui colaps în industria cinematografică.

Alte filme vor ieşi mai devreme

Pe lângă atâtea vești proaste, sunt şi câteva bune. Dacă multe filme sunt întârziate sau amânate, unele vor fi însă finalizate înainte de termenul anunţat.

Mult așteptatul „Matrix 4“, regizat de Lana Wachowski, cu Keanu Reeves și Carrie-Anne Moss în rolurile principale, va ajunge în cinematografe mai devreme decât se aștepta. În loc de aprilie 2022, va avea premiera pe 22 decembrie 2021.

Tom Cruise continuă, în Italia, turnările la „Misiune Imposibilă 7“. În schimb, pentru revenirea lui în rolul pilotului Maverick, la mai bine de treizeci de ani după „Top Gun“, fanii trebuie să aştepte până în iulie 2021.