Joaquin Phoenix şi Rooney Mara, părinţii unui băieţel botezat River

Joaquin Phoenix şi Rooney Mara au devenit părinţii unui băieţel, pe care l-au botezat River, în amintirea fratelui actorului, care a murit în 1993, relatează larepubblica.

Joaquin Phoenix și Rooney Mara au fost întotdeauna foarte rezervaţi cu viața lor privată, astfel încât nici nașterea primului lor copil nu a venit în mod oficial.

Vestea a fost dată pe scena festivalului de la Zürich de Viktor Kossakovsky, regizorul documentarului „Gunda“, al cărui producător executiv este Joaquin Phoenix.

Întrebat despre implicarea lui Phoenix în producţie, Kossakovsky a spus: „Tocmai i s-a născut copilul, apropo. Un fiu frumos, numit River“.

River, idolul nemuritor al lui Joacquin

Alegerea numelui, un omagiu adus fratelui care a murit de supradoză în noaptea de Halloween din 1993, i-a încântat pe fani. Legătura dintre cei doi frați este atât de puternică încât, în timpul discursului de mulțumire de la Oscar, Joaquin și-a citat fratele spunând: „Fugi să-i salvezi pe alţii cu dragoste și pace va urma“.

River Phoenix, starul unor filme ca „Stand By Me“ şi „My Own Private Idaho“, a murit din cauza unei supradoze accidentale de droguri la vârsta de 23 de ani.

Joaquin Phoenix, care a primit anul acesta Oscarul pentru rolul din „Joker“, şi Mara, cunoscută din „The Girl With the Dragon Tattoo“, s-au logodit în 2019.

Ei au jucat împreună în „Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot“ şi „Mary Magdalene“. Amândoi sunt vegani şi activişti pentru drepturile animalelor, cum era şi fratele mai mai mare al lui Joacquin, River.