Metropolitan Opera din New York rămâne închisă încă un an

Metropolitan Opera din New York rămâne închisă până în septembrie anul viitor din cauza pandemiei de COVID-19. Decizia a fost luată în urma recomandărilor specialiştilor din domeniul sanitar.

În mod obişnuit, prestigioasa operă, care deţine o sală cu 3.800 de locuri, pune în scenă peste 200 de spectacole în fiecare stagiune şi primeşte aproape 800.000 de vizitatori, potrivit site-ului instituţiei.

Administratorii Metropolitan Opera au decis că nu pot relua spectacolele atât timp cât timp un vaccin nu e disponibil pe scară largă și înainte ca purtarea măştilor şi practicarea distanţării sociale să nu mai fie o cerinţă medicală.

Metropolitan Opera a mai menţionat că are planuri ambiţioase pentru noua stagiune, care va începe în septembrie 2021 şi care va debuta cu premiera spectacolului ”Fire Shut up in my Bones”, prima operă a unui compozitor de culoare montată pe scena Met.

Operatorii teatrelor de pe Broadway, unele dintre cele mai populare atracţii turistice din New York, şi-au anunţat intenţia de a-şi redeschide porţile în ianuarie 2021.