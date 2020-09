S-au decernat Premiile Emmy 2020

A 72-a gala a premiilor Emmy şi-a desemnat în această dimineaţă marii câştigători. Ceremonia a avut loc online şi a fost prezentată de către Jimmy Kimmel, scrie bzi.ro.

„Succession“, Schitt’s Creek“ și „Watchmen“ au fost cele mai premiate producţii la premiile Emmy din acest an. Evenimentul s-a desfăşurat în condiţii speciale din cauza pandemiei de coronavirus, ceremonia desfăşurându-se online.

„Schitts Creek“ a obținut 9 premii la cele mai importante categorii. Serialul a primit premiul pentru cel mai bun serial de comedie, iar actorii Eugene Levy și Catherine O’Hara au primit premiul pentru cei mai buni actori principali într-un serial de comedie.

Premieră în istoria premiilor Emmy

Este pentru prima dată în istorie când un serial de comedie a fost câştigător în gala premiilor Emmy la şapte categorii în acelaşi an.

Serialul „Succession”, produs de HBO, a fost desemnat cel mai bun serial dramatic, iar Jeremy Strong, interpretul fiului nedreptăţit, a fost recompensat cu trofeul pentru cel mai bun actor. Producţia a mai fost răsplătită cu Emmy pentru scenariu şi regie.

HBO a mai dat lovitura şi cu serialul „Watchmen“, care a câştigat în categoria miniserie de televiziune, Regina King fiind desemnată cea mai bună actriţă pentru interpretarea unei poliţiste, iar Yahya Abdul-Mateen II, cel mai bun actor în rol secundar. „Watchmen“ a câştigat şi premiul pentru scenariu.

Câştigători surpiză în gala premiilor Emmy

Surpriza serii a fost desemnarea fostei vedete a Disney Channel, Zendaya, în vârstă de 24 de ani, câştigătoare la categoria „cea mai bună actriţă într-un serial dramatic“. Aceasta a primit trofeul pentru interpretarea unei adolescente dependente de droguri în serialul HBO „Euphoria“.

Zendaya s-a impus în fața favoritelor Laura Linney („Ozark“) şi Jennifer Aniston („The Morning Show“).

Iată lista marilor câştigători din gala premiilor Emmy 2020:

Cel mai bun serial dramatic – „Succession“ (HBO)

Cel mai bun serial de comedie – „Schitt’s Creek“ (Pop TV/Netflix)

Cea mai bună miniserie TV – „Watchmenဳ (HBO)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie – Eugene Levy („Schitt’s Creek“)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie – Catherine O’Hara („Schitt’s Creek“)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic – Jeremy Strong („Succession“)

Zendaya, surpriza serii

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic – Zendaya („Euphoria“)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie – Dan Levy („Schitt’s Creek“)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic – Billy Crudup („The Morning Show“)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic – Julia Garner („Ozark“)

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Mark Ruffalo („I Know This Much Is True“)

HBO a dat lovitura cu serialul „Watchmen“

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Regina King („Watchmen“)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Yahya Abdul-Mateen ÎI („Watchmen“)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Uzo Aduba („Mrs. America“)

Cea mai bună regie a unui serial de comedie – Andrew Cividino şi Daniel Levy („Schitt’s Creek“)

Cea mai bună regie a unui serial dramatic – Andrij Parekh („Succession“)

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Maria Schrader („Unorthodox“)

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic – Jesse Armstrong („Succession“)

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie – Daniel Levy („Schitt’s Creek“)

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Damon Lindelof şi Cord Jefferson („Watchmen“)