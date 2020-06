Magazinul de Muzică și Dr. Mako lansează astăzi, în premieră la Radio Sud, piesa “Ascultă-mă”

Fără concerte în pub-uri, fără festivaluri sau alte evenimente în aer liber, artiștii au fost nevoiți să găsească totuși soluții pentru a rămâne alături de fanii lor chiar și în timpul pandemiei de Covid-19. Și au găsit. Online-ul s-a dovedit a fi la fel de frecventat de iubitorii de muzică bună, transformându-se, încet, încet, atât în spațiu de concert, cât și în scenă de lansare a unor noi compoziții.

Live from Living Room

Una dintre cele mai cunoscute trupe din Craiova și nu numai, „Magazinul de Muzică”, s-a adaptat și ea situației. Adi Blejoiu, Ion Ilicevici, Bogdan Popa, Răzvan Lazăr și Alin Miloșav s-au întâlnit de două ori cu fanii. Și chiar în număr mare, dar…online. Trupa a organizat live session-uri din propriul lor studio de înregistrări și le-a transmis pe o rețea de socializare. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar bucuria revederii, chiar și într-un concert cu totul și cu totul diferit de cum erau obișnuiți atât fanii, cât și artiștii, a fost mare.

Au fost două evenimente intitulate “Live from LivingRoom”, iar Magazinul de Muzică a dus și mai departe experiența din online. Așa că, în locul unui concert la care urmau să participe 200-300 de oameni, lansarea noii piese a trupei a avut parte de un public mult mai numeros care a ascultat-o, pentru prima oară, în spațiul virtual. De altfel, piesa se numește chiar așa, “Ascultă-mă”.

Ascultă-mă, povestea de demult a lui Dr. Mako

Noua piesă a trupei “Magazinul de Muzică” este, de fapt, o piesă mai veche. “Wind Is Over Field” a fost compusă, acum mai bine de un deceniu, de un alt artist foarte cunoscut, Dr. Mako, medicul de la Spitalul de Urgență din Bănie. Colaborarea acestuia cu solistul formației “Magazinul de Muzică”, Adi Blejoiu, a început în urmă cu foarte mulți ani și continuă și în prezent. Bladi, așa cum mai este cunoscut acesta din urmă în lumea muzicală, s-a întors, în această perioadă, la “Wind Is Over Field”, care a căpătat astfel și o variantă în limba română: “Ascultă-mă”.

Surpriza lansării a fost cu atât mai mare cu cât Dr. Mako a fost invitat să cânte alături de “Magazinul de Muzică” noua piesă, în timpul ultimului concertului online susținut de trupă. Și a rămas să mai cânte, de la orgă, alături de band, încă puțin, spre încântarea fanilor.

Asculta-maMAGAZiNUL DE MUZiCAMultumim Anna Florea (& Sherbanski) pentru video.Muzica si aranjament: DrMAKO si MAGAZiNULVersuri: Adi Bladi Gepostet von Magazinul de Muzica am Freitag, 29. Mai 2020

Ascultă-mă: un sfat de ascultat pentru cei care trec prin perioade mai grele

Piesa “Ascultă-mă” vorbește, de fapt, despre un moment foarte greu prin care a trecut un bun prieten al trupei.

“Textul piesei are la bază o poveste reală fiind inspirat din greutățile cu care s-a confruntat un prieten trimis în ghearele despresiei și, in general, de cei care devin prizonierii propriilor minți. Cred că reintrarea și focusarea în prezent poate fi cheia propriei evadări. Este o piesă despre lupta cu noi înșine”. (Adi Blejoiu, solistul trupei „Magazinul de Muzică”).

Radio Sud este primul radio din țară care difuzează piesa “Ascultă-mă”. O puteți auzi astăzi, în premieră, la emisiunea “Siesta”, difuzată între orele 15.00-17.00. Solistul band-ului, Adi Blejoiu, vorbește, în exclusivitate, despre noua lor compoziție, pe 97.4 FM. Piesa “Ascultă-mă” e de ascultat!

Trupa “Magazinul de Muzică” a concertat live, la Radio Sud, pe 26 februarie, de Dragobete.