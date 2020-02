„Eu sunt iubitor de animale, mai am câţiva câini, mai dau mâncare la o vulpiţă, un pui de vulpe, care trăieşte pe câmp, care a rămas fără mamă, de când sunt mic iubesc animalele. Dacă fluier, vulpiţa vine ca un căţeluş la mine. Am avut ciobani în tranzit, prin comuna Drăguţeşti şi oamenii respectivi au abandonat măgăruşul. Tot vedeam pe Facebook că este la Urecheşti, că este la Cârbeşti, am alergat după măgăruş câteva săptămâni şi nu îl găseam. Era vai de mama lui săracul, nici nu mai putea să meargă, avea copitele întoarse invers. Îl am acasă de o lună. Am adus un potcovar, i-a curăţat unghiile, am mai adus un veterinar, l-am deparazitat, acum este bine, s-a împrietenit cu armăsarul meu”, a declarat, corespondentul MEDIAFAX, Ion Popescu, primarul comunei Drăguţeşti.