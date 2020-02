Oscarul deconspirat „din greşeală” de Academia americană de film

Duminică 9 februarie 2020 va ava loc decernarea premiilor Oscar. „Joker”, „The Irishman”, „The Parasite”, „Little Women”, „Once Upon a time… in Hollywood” se numără printre peliculele nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a gală a Academiei americane.

În total sunt nouă pelicule nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun fil, „Ford vs. Ferrari”, „The Irishman”, „Jojo Rabbit”, „Little Woman”, „Marriage story”, „1917”, „Once upon a time… in Hollywood”, „Joker”, „Parasite”

„Parasite”

Totuşi, pe contul de Twitter al Academiei de arte şi ştiinţe ale cinematografiei de la Hollywood a fost postată luni o listă cu presupuşii câştigători ai premiilor Oscar.

În postare cu pricina apărută sub numele „Oscars Prediction Experience”, premiul Oscar pentru cel mai bun film îi revine filmului sud-coreean „Parasite”.

Sam Mendes este câştigător la categoria cel mai bun regizor pentru filmul „1917”. În timp ce Joaquin Phoenix şi Renee Zellweger sunt câştigători la categoriile cel mai bun actor pentru „Joker” şi, respectiv, cea mai bună actriţă pentru „Judy”.

Academia a precizat, totuşi că este vorba de o aplicaţie pe care utilizatorii de Twitter o pot folosi pentru a-şi înscrie propriile preferinţe.

Filmul „Joker”

„Joker” cu 11 nominalizări porneşte ca favorit la Oscarul pentru cel mai bun film la gala care se va desfăşura duminică seara la Dolby Theatre din Los Angeles, alături de alţi candidaţi, precum „The Irishman”, „One Upon a Time… in Hollywood” şi „1917” cu câte 10 nominalizări pentru fiecare.