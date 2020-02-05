O tânără rusoaică este versiunea reala a celebrei Rapunzel

Rapunzel este unul dintre cele mai apreciate personaje feminine din desenele animate datorită părului său foarte lung, care îi fascinează pe cei mici. Dar să ştiţi că există o variantă reală a personajului celebru.
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Хороший ли у вас шампунь? ⠀ Последние месяца 4 я активно использую свою тестовую продукцию от разных производителей. На сегодняшний день я чётко понимаю, какой эффект должен быть от шампуня. ⠀ Для меня шампунь прекрасен, когда: ✔️Хорошо очищает кожу головы от естественных выделений кожного сала и пенится, ✔️после мытья я вижу блеск и объём волос, ✔️на волосах остаётся приятный аромат шампуня, ✔️ощущается лёгкий прикорневой скрип волос во время смывания. ⠀ Шампунь не подходит мне, если после мытья: ❌волосы тусклые, ❌нет прикорневого объёма. Ощущение, что корни уже слегка грязные ❌волосы по всей длине выглядят как сосульки, сильно утяжеленные. ⠀ А как вы оцениваете свойства шампуня? Как понимаете, подходит он или нет? Есть самый лучший?
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Сидорова Анастасия (@sidorovaanastasiya) on Nov 13, 2018 at 2:23am PST
Este vorba despre Anastasiya Sidorova, o tânără din Rusia, care nu s-a mai tuns de peste 15 ani şi nici nu plănuieşte să o facă prea curând.
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Как я удаляла зубы мудрости ⠀ Удалила их полгода назад, но вопросы поступают по сей день. ⠀ Лично я за то, чтобы их удалять. Толку от них мало, а проблем много. Они нужны были нашим предкам, которые пережевывали сырую и грубую пищу. На сегодняшний день такой необходимости нет. ⠀ Восьмерки мне мешали из-за капюшона, который периодически воспалялся, но все же это не так сильно беспокоило меня, чтобы удалять зубы. ⠀ В прошлом году я решила серьёзно заняться зубами и года вопрос удавления восьмёрок встал очень остро. Врач сказал, что они влияют на мои прикус и думать тут нечего. ⠀ Страшно? Только в одном моменте, когда зуб из стороны в сторону шатают. Ощущение было, что челюсть сейчас сломают😅 ⠀ Я удалила сначала 2 зуба слева, а спустя 2 недели справа. Во время процедуры я не чувствовала никакой боли от слова совсем. ⠀ Многие пугали меня, что будут сильные боли, когда отойдёт заморозка. Но с левой стороны у меня не то чтобы не болело, даже не ныло. Я не пила обезболивающее, а уже вечером спокойно ела на той стороне, где вырвали зубы (постоянно забывала про них). ⠀ Удаление оставшихся восьмёрок не прошло так гладко. Во время процедуры я так же ничего не чувствовала, а вот спустя несколько дней начались боли. ⠀ Мучилась я неделю, было даже небольшое нагноение. Я начала пить антибиотики и на второй день боль значительно стихла. Я подозреваю, что в лунку попала еда и начался воспалительный процесс. ⠀ Сейчас я не понимаю, почему я их не удалила раньше. Это ж счастье! ⠀ ✅Зубы гораздо проще чистить. Раньше капюшон от электрической щетки сильно воспалялся. ⠀ ✅До восьмёрок сложно добраться, а значит есть риск возникновения кариеса как на самом зубе, так и на соседнем. Лечить такие зубы сложно в силу их удаленности. Нет зубов – нет проблем😂 ⠀ ✅Восьмерки больше не портят мне прикус! ⠀ Удаляли вы восьмёрки или только собираетесь? А ещё я тут сравнила фото до того, как начала заниматься зубами и на сегодняшний день. Выложу 😂
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Сидорова Анастасия (@sidorovaanastasiya) on Jun 26, 2018 at 3:27am PDT
Cu un păr care atinge o lungime de peste 106 centimetri, rusoaica a câştigat inimile a zeci de mii de admiratori care îi urmăresc pagina de Instagram.
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Он ушёл, когда мне было два года. ⠀⠀ Ушёл и больше не вернулся. Забыл о том, что у него есть дочь, которую надо бы кормить, одевать, учить, ведь родительскую ответственность никто не отменял. ⠀⠀ Может и не забыл, но ничем не помогал. И видела я его за всю жизнь раз 10. ⠀⠀ Банальная история. Ребёнок растёт без отца. Ничего нового. Ничего сверхъестественного. Норма жизни, к сожалению. По статистике, в нашей стране на 17 миллионов семей приходится 6 миллионов неполных. На самом деле, думаю, больше. ⠀⠀ Семьи распадаются со скоростью света и в первую очередь, говорят, страдают дети… ⠀⠀ Расскажу о себе. В детстве я не задумывалась об отсутствии отца. Его можно было сравнить с пальмой из Африки, — нет и не надо. В более взрослом возрасте стала сожалеть. Часто думала, как бы сложилась жизнь, если бы отец любил меня. Если бы был рядом. ⠀⠀ Но ничего не менялось🤷🏼♀️. Так и жили. ⠀⠀ А недавно он объявился и начал язвить об операции на челюсть. Собственно, она у меня от возмущения и отвисла. Высказала ему все то, что накопилось за пару десятков лет. А он в ответ меня заблокировал. ⠀⠀ Вот и поговорили. Зато так легко стало… ⠀⠀ Вспомнила слова психолога, что нельзя молчать и сдерживать негатив. Похвалила себя за полезную практику, надеюсь, «папа» больше не появится. ⠀⠀ И вот вопрос. Неужели такие недоотцы на что-то рассчитывают, думают, что имеют права и, что их мнение важно? ⠀⠀ Кто-то скажет, смотря почему ушёл, папа это папа, надо давать второй и сто второй шанс, быть выше этого и всё такое. Будьте, давайте, надейтесь. ⠀⠀ А я считаю, что ни причина ухода, ни что либо другое неважно. Главное, что для него потом дети.
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Сидорова Анастасия (@sidorovaanastasiya) on Jan 17, 2019 at 8:50am PST
Deşi acum are un păr de invidiat, situaţia nu a fost întotdeauna roz. În trecut, Anastasya a suferit de o cădere accentuată a părului, care îi provocase goluri pe suprafaţa scalpului, conform
The Sun.
Tânăra susţine că a reuşit să îşi rezolve problema cu ajutorul unui doctor specializat în astfel de cazuri.
Valentina Grădinaru