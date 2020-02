O tânără rusoaică este versiunea reala a celebrei Rapunzel

View this post on Instagram

Хороший ли у вас шампунь? ⠀ Последние месяца 4 я активно использую свою тестовую продукцию от разных производителей. На сегодняшний день я чётко понимаю, какой эффект должен быть от шампуня. ⠀ Для меня шампунь прекрасен, когда: ✔️Хорошо очищает кожу головы от естественных выделений кожного сала и пенится, ✔️после мытья я вижу блеск и объём волос, ✔️на волосах остаётся приятный аромат шампуня, ✔️ощущается лёгкий прикорневой скрип волос во время смывания. ⠀ Шампунь не подходит мне, если после мытья: ❌волосы тусклые, ❌нет прикорневого объёма. Ощущение, что корни уже слегка грязные ❌волосы по всей длине выглядят как сосульки, сильно утяжеленные. ⠀ А как вы оцениваете свойства шампуня? Как понимаете, подходит он или нет? Есть самый лучший?