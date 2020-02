Actriţa americană Shannen Doherty, interpreta personajului Brenda Walsh din serialul TV „Beverly Hills, 90210”, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit marţi dimineaţă în emisiunea „ABC News” că a fost diagnosticată cu cancer mamar în stadiul 4, informează CNN.

„Era o chestiune de câteva zile sau de o săptămână până să se afle că eu am cancer în stadiul 4. Aşadar, cancerul a revenit şi de aceea mă aflu aici”, a dezvăluit vedeta americană în timpul acelei emisiuni de televiziune.

În 2017, Shannen Doherty anunţase că boala cu care fusese diagnosticată în 2015, cancer mamar, a intrat în remisie.

Timp de peste un an, actriţa a luptat în mod discret cu maladia, deşi a continuat să lucreze, filmând inclusiv pentru „BH90210”, al şaselea serial TV creat în cadrul francizei „Beverly Hills, 90210”, lansat pe micile ecrane în 2019.

Actriţa a dezvăluit că a primit vestea despre reapariţia cancerului în organismul său la scurt timp după moartea unui coleg din distribuţia serialului „Beverly Hills, 902010”, Luke Perry, decedat pe 4 martie 2019.

Shannon Doherty este căsătorită cu fotograful Kurt Iswarienko din anul 2011.

Artista a spus că a decis să facă public noul ei diagnostic din cauza unor documente judiciare ce urmează să fie făcute publice în această săptămână în cadrul procesului ei cu o companie de asigurări. Printre acele documente judiciare se află şi analizele sale medicale.

„Aş prefera ca oamenii să afle acest lucru de la mine”, a adăugat Shannen Doherty.

Doherty a spus că are probleme în procesarea faptului că boala a revenit.

„Nu cred că am procesat-o”, a spus ea. „Este o pastilă amară greu de înghiţit. Cu siguranţă am zile in care spun:„ De ce eu? ” Și apoi îmi spun: „Păi de ce nu eu? Cine altcineva? Cine de lângă mine merită asta?” Nimeni dintre noi nu ar face. Aș spune că prima mea reacție este întotdeauna îngrijorată de cum o voi spune mamei sau soțului meu. „

